Пляски на костях русских героев: Рунет потрясла подлость журналиста «Фонтанки»

Ни для кого не секрет, что в Сирии воюют добровольцы из так называемой «ЧВК Вагнера»

В российском сегменте Сети набирает обороты скандал, связанный с войной в Сирии, отмечает издание «Федерал Пресс». И родоначальником, как обычно, выступила газета «Фонтанка», уже не в первый раз замеченная в качестве зачинщика подобных бурлений.

Ни для кого не секрет, что в Сирии воюют добровольцы из так называемой «ЧВК Вагнера». И эти люди, как иногда случается на войне даже с самыми подготовленными бойцами, погибают. Герои, отдающие жизнь на чужбине, чтобы враг не смог даже приблизиться к границам нашей родины, достойны всяческих почестей. Однако издание вместо этого опубликовало данные о членах их семей и оскорбительные комментарии в адрес самих погибших воинов-интернационалистов.

«Стоит ли рассказывать о том, какое огромное значение в восточных странах имеет месть?», — комментирует публикацию «Фонтанки» известный российский блогер Андрей Манзолевский. И с ним нельзя не согласиться. Даже если отбросить весь поток гадостей, вылитых изданием на погибших, публикация подобных данных небезопасна для членов их семей. А ведь в Сирию отправились не исключительно одинокие люди.

Иван Сумкин оставил жену, маленького сына и профессию электросварщика, чтобы защитить мир от терроризма, пока не стало слишком поздно. Он погиб через год после вступления в ряды добровольцев.

Алексей Стариков заживо сгорел в боевой машине, ведя бой до последнего. Он приехал в Сирию из Магнитогорска по предложению от своего земляка с позывным «Рыба». Несмотря на трех детей, тот отправился исполнять свой интернациональный долг несколько раньше, получил ранение позвоночника, но остался жив.

И таких историй еще много. По приблизительным данным, «ЧВК Вагнера» потеряла в Сирии от 30 до 70 своих бойцов. И у всех оставались дома родные и близкие. Их данные должны бы оставаться в секрете, но журналист Денис Коротков, не задумываясь, опубликовал эти материалы.

«Публиковать личные данные бойцов, охотящихся на джихадистов в пустыне, додумался лишь особо одаренный журналист «Фонтанки» Денис Коротков. Этот ... товарищ выложил в общий доступ огромную кипу документов с именами, фамилиями, домашними адресами, а также фотографиями добровольцев из так называемой ЧВК Вагнера. Причем выложил с омерзительными комментариями, в которых чуть ли не в открытую глумился над погибшими в Сирии людьми», - возмущается на форуме профильного издания Войска.ру пользователь Сергей.

Но сам по себе Коротков такие данные раздобыть не мог. Как выяснилось позже, информацию Короткову «слил» бывший сирийский доброволец Владислав Щербаков с позывным «Бекас». Мужчина утверждает, что и не подозревал, как журналист обойдется с полученными данными, а потому поспешил обозначить свое участие сразу, как поднялся скандал.

Впрочем, дело уже сделано, а Сеть ничего не забывает. Теперь пользователи требуют призвать к ответственности журналиста, с таким удовольствием сплясавшего на костях российских добровольцев, которые выбрали путь защитников родины и, не щадя себя, отправились в самое логово врага, чтобы там уничтожить его.