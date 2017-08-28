Путин поддержал инициативы Дмитрия Овсянникова по улучшению условий жизни семей военнослужащих Черноморского Флота

Президент России Владимир Путин поддержал и одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города

О результатах встречи с главой государства сообщил временно исполняющий обязанности Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Я обратился к президенту с просьбой разрешить для Севастополя работу в режиме так называемого динамичного бюджета. То есть, учитывать расходы по мере готовности проектно-сметной документации и оперативно вносить изменения в графики финансирования. Это позволит вести строительство без срыва сроков», — рассказал глава города на аппаратном совещании правительства.

По словам Овсянникова, президент поддержал эту инициативу и дал соответствующее поручение федеральному министерству финансов.

Кроме того, глава государства одобрил проведение ремонта гвардейского ракетного крейсера «Москва» на Севастопольском морском заводе. «Этот заказ означает значительные средства, которые станут хорошим подспорьем в развитии нашего судоремонтного завода», — отметил Овсянников.

Владимир Путин также одобрил инициативу Дмитрия Овсянникова по модернизации городской системы профессионального образования, созданию инновационных площадок по дополнительному образованию и профориентации школьников, вовлечению детей и молодежи в инновационную деятельность.