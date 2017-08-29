Приглашаем вас на первый портал о государственных электронных закупках!

Информация в разделах сайта пригодится как опытным поставщикам, так и тем, для кого государственные электронные закупки – это что-то новое

Бизнес-портал Goszakaz.tv – это площадка, которая объединяет работников тендерных комиссий, представителей госструктур, выступающих в роли заказчика, компаний-поставщиков, работников банков, дающих гарантии и кредиты, экономистов, юристов и адвокатов, занятых в сфере торгов.

В центре нашего внимания - государственные закупки. На нашем сайте вы найдете всю возможную информацию по этой теме: новости госзаказа, интервью банкиров, юристов, организаторов и участников тендеров, аналитические статьи о рынке госзакупок, инструкции о том, как начать разбираться в такой вещи, как государственные электронные закупки, обучение по ФЗ 44, интересные тематические видеоматериалы.

Информация в разделах сайта пригодится как опытным поставщикам, так и тем, для кого государственные электронные закупки – это что-то новое. Особое внимание уделено различным аспектам, будь то обучение ФЗ 44, более известном, как “Закон о контрактной системе в сфере закупок”.

Персоналии — раздел для регистрации физических лиц. Вы можете добавить в свой профиль подробное описание услуг, которые предоставляете. Ваша личная страница в этом информационном справочнике поможет вам увеличить число клиентов или найти партнеров по бизнесу.

В разделе “Организации” вы сможете представить свою компанию и разместить подробную информацию о профиле вашей организации. Этот раздел пригодится и новичкам, и опытным участникам тендеров, которые хотят заявить о себе как о серьезных участниках рынка. Также в этом разделе вы найдете информацию о тех компаниях, которые помогают поставщикам открыть путь в электронные государственные закупки – в частности, это образовательные центры. Одна из самых актуальных услуг, которую предоставляют такие центры – обучение по ФЗ 44. Бизнесмен получает навыки того, как продавать свои товары и услуги государству с максимальной выгодой.

Также специально для вас раздел WIKI госзаказа — здесь вы найдете справочные материалы, содержание которых – обучение по ФЗ 44, а также информацию о новшествах законодательства: как меняются законы о госзакупках, описания решений Верховного суда, постановлений Правительства, решения ФАС.