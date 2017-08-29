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Генерал ФСБ Феоктистов, известный по делу Улюкаева, уходит в отставку

12:37 29.08.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, выходит на пенсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на  два источника в правоохранительных органах, знакомых с ситуацией.

"Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил информацию об увольнении Феоктистова. "Да, выход на пенсию бывает неожиданный", — сказал он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.

Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Имя замначальника УСБ ведомства стало широко известно в связи с арестом министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве $2 млн у "Роснефти" для содействия в сделке по покупке "Башнефти". На судебном заседании 16 августа экс-министр обвинил Феоктистова и Сечина в провокации взятки. 

Также имя генерала ФСБ упоминал экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, которого обвинили в создании преступного сообщества и превышении полномочий, пишут "Известия". В апреле его приговорили к 22 годам лишения свободы.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 15:09
Гость: Евгений В

"В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ. Чем известен генерал Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им шестая служба УСБ ФСБ" - официальное сообщение в Главных Новостях на Яндексе от 29.08.2017.
Не понял: почему Сечин? Почему, хотя бы не Песков? Кто такой И.Сечин? Кто рулит в РФ? Понятно, что Сечин и Феоктистов подельники, но такие сообщения, мне кажется не должны исходить из уст Сечина.
29.08.2017, 14:51
Гость: нормальный премьер

в любой стране вместе с остальными министрами и замминистрами добровольно и с опущенными глазами пишут заявление об уходе в отставку!если "один" из министров замешан в таком громком и позорном деле!!!а "нашему"хоть в глаза всё божья роса......а тут всего то генерал!
29.08.2017, 14:40
Гость: стас

Очередной сердюков с Васильевой... Можно даже не обращать внимания на ход судебного процесса, все у них будет хорошо!!
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