Генерал ФСБ Феоктистов, известный по делу Улюкаева, уходит в отставку

Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, выходит на пенсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, знакомых с ситуацией.

"Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил информацию об увольнении Феоктистова. "Да, выход на пенсию бывает неожиданный", — сказал он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.

Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Имя замначальника УСБ ведомства стало широко известно в связи с арестом министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве $2 млн у "Роснефти" для содействия в сделке по покупке "Башнефти". На судебном заседании 16 августа экс-министр обвинил Феоктистова и Сечина в провокации взятки.

Также имя генерала ФСБ упоминал экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, которого обвинили в создании преступного сообщества и превышении полномочий, пишут "Известия". В апреле его приговорили к 22 годам лишения свободы.

