Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе урагана в Москве

Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе, который приел к «катастрофическим последствиям» от урагана в Москве 29 мая, пишет «Коммерсантъ».

В прокуротуре заяили, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ «Центральное управление УГМС», согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с».

В связи с этим генпрокуратура призвала главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям.

В свою очередь представители Росгидромета не согласились с заявлением Генпрокуратуры, пишет РБК. Представители Росгидромета заявили, что «прогноз был верный», добавив, что подготовят расширенный ответ Генпрокуратуре в течение дня.

Беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган обрушился на Москву 29 мая. Скорость ветра в разных районах города достигала 22-32 м/с. Жертвами урагана стали 16 человек, ранения получило около 200. Было повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше 2 тысяч автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение. Размер причиненного ущерба предварительно оценивается в 200 млн. рублей.

В МЧС России тогда заявили, что граждане не получили смс-оповещения об урагане, так как прогноз Росгидромета не попадал под критерии ЧС, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с. В Росгидромете в ответ заявили, что прогноз был точным и своевременным, кроме того, он был правильно интерпретирован сотрудниками МЧС.