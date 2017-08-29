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Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе урагана в Москве

11:34 29.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе, который приел к «катастрофическим последствиям» от урагана в Москве 29 мая, пишет «Коммерсантъ».

В прокуротуре заяили, что «одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ «Центральное управление УГМС», согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с».

В связи с этим генпрокуратура призвала главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям.

В свою очередь представители Росгидромета не согласились с заявлением Генпрокуратуры, пишет РБК. Представители Росгидромета заявили, что «прогноз был верный», добавив, что подготовят расширенный ответ Генпрокуратуре в течение дня.

Беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган обрушился на Москву 29 мая. Скорость ветра в разных районах города достигала 22-32 м/с. Жертвами урагана стали 16 человек, ранения получило около 200. Было повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше 2 тысяч автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение. Размер причиненного ущерба предварительно оценивается в 200 млн. рублей.

В МЧС России тогда заявили, что граждане не получили смс-оповещения об урагане, так как прогноз Росгидромета не попадал под критерии ЧС, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с. В Росгидромете в ответ заявили, что прогноз был точным и своевременным, кроме того, он был правильно интерпретирован сотрудниками МЧС. 

Темы: Погода и природные изменения в России, Угрожающие погодные условия и их прогноз, Генпрокуратура РФ, МЧС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2017, 14:58
Гость: Кеша

ЗОЯ, для особо одаренных еще раз задаю вопрос: "Кто из жителей, родственников пострадавших подавал заявление в прокуратуру?" На каком основании прокуратура возбудит уголовное дело? На основании "Тётя Маша с соседнего базара сказала, что где-то в Чечне было убийство? А было ли оно? Или тётя Маша? Или соседний рынок? Ересь не пишите... Не морочьте людям головы. Так рождаются сплетни, спамы и вирусы!!!
29.08.2017, 14:38
Гость: Вау

Братаны казино-прокуратуры нашли козлов отмщения за неверный прогноз выигрыша? Иск подадут в суд солнечного сплетения?
29.08.2017, 14:33
Гость: Зоя

Генпрокуратура, получив сигнал о МАССОВЫХ КАЗНЯХ, обязана
расследовать этот сигнал о страшном преступлении. Она, Генпрокуратура, для этого и существует.
Расследование Генпрокуратуры обычно расставляет всё по своим местам.
Так ГДЕ РАССЛЕДОВАНИЕ?
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