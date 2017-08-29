]]> ]]>
Главная В России Новости

Появилось видео установки железнодорожной арки Керченского моста

12:31 29.08.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Мостостроители выполнили подъем железнодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря.

Конструкцию весом более 6 тысяч тонн поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. Процесс подъема арки на проектную высоту занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять.

«Подъем прошёл в штатном режиме. До отметки 10 метров шли медленнее, делали много контрольных испытаний, вели геодезический контроль за состоянием конструкции. Далее начался основной подъем. Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части. В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями - это устройства, которые закрепляют арку», - рассказал замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев.

Арку подняли на 700 тросах мощными домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа габаритной конструкции понадобилось 16 устройств, грузоподъёмностью 650 тонн каждое. Это позволило повысить запас прочности по подъемным механизмам на 40%.

Домкраты нагружались постепенно. Первоначальная нагрузка в 5 тонн была доведена до 100 тонн. Конструкция поднималась без отклонений, в пределах створа между двумя опорами.

После «отрыва» арки от плавсистемы на один метр ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В этой работе приняли участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.

Плавучие опоры, с помощью которых арку отбуксировали, вернулись к керченскому берегу. Их перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение – автодорожное. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда.

Ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут ее раскружаливание – опустят на специальные опорные части.

Установка арок Крымского моста в проектное положение – уникальная технологическая операция. Впервые в истории отечественного мостостроения проводится транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на опоры габаритного судоходного пролета.

Морская операция проводится в условиях ограниченного судоходства с временным «окном» на 72 часа. В целом операция объединила сотни специалистов – это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

Темы: Крым
Источник: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2017, 14:13
Гость: Махмут

- Они воруют, как никто в мире и арки строят.А количество нищих в РФ неуклонно растет.Нищие ужасно счастливы!
- Они это кто? Те кто ворует не нищие и мостов не строит, те кто мосты строит не нищие и не воруют, а работают. Те кто нищие мостов не строят и не воруют. А "ужасно счастливы" это оксюморон.
29.08.2017, 14:00
Гость: цирк приехал!

Задолбили эти хохлы про Российский "голодомор
Так вот на свою "нищенскую зарплату 22.000 руб РФ, ну с копейками,на прошлой неделе с другом ездил в Лапперанту (шенген),взяли живую сёмгу 15 кг,
жена,тоже на пенсии, с бабами, наняли за копейки микроавтобус WW и сегодня ночью урыли в проебалты за сырками, йогуртом и прочей парфюмерией, кстати, йгурты у них очеь вкусные, лудше чем в Питере, чтоб сразу закрыть тему, квартиру получал от Государства4-этажка, двушка 62 квадрата, застеклённая лоджия.
Про жратву не пишу - диета
29.08.2017, 13:53
Гость: Крутой

Молодцы! Но расслабляться не нужно. С такой же тщательностью и ответственностью установить арку автомобильного пролёта, учитывая, что рядом будет уже другая арка, операция технологически сложнее.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.