В Ленобласти предложили построить новый город-спутник

Градостроительный совет Ленинградской области 30 августа рассмотрит вопрос о проекте генплана муниципального образования «Тельмановское сельское поселение».

Если градсовет одобрит проект, вполне вероятно, что в непосредственной близости от границ Санкт-Петербурга между поселками Колпино и Коммунар появится новый город-спутник.

В поселке Тельмана, который относится к Тосненскому району, планируется возвести почти полтора миллиона квадратных метров жилья, сообщает «Российская газета».

По проекту генплана население поселка к 2025 году увеличится до16,2 тысячи человек, а к 2037 может превысить уже 20 тысяч.

Такое увеличение числа жителей на окраинах пригородов Санкт-Петербурга беспокоит горожан: это грозит перегрузками на южных трассах Северной столицы. Кроме того, в непосредственной близости от поселка Тельмана расположен полигон твердых бытовых отходов «Красный Бор». Правда, в ближайшее время его обещают законсервировать.

Что касается сооружения инфраструктуры нового поселения, то ее создание, утверждают разработчики генплана, застройщики берут на себя. С ними муниципалы и власти Ленинградской области будут заключать специальные трехсторонние договоры на комплексное устойчивое развитие территории.