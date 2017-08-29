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В Ленобласти предложили построить новый город-спутник

12:05 29.08.2017
Пейзаж Ленинградской области. Фото с сайта wikimedia.org
Пейзаж Ленинградской области. Фото с сайта wikimedia.org
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Градостроительный совет Ленинградской области 30 августа рассмотрит вопрос о проекте генплана муниципального образования «Тельмановское сельское поселение».

Если градсовет одобрит проект, вполне вероятно, что в непосредственной близости от границ Санкт-Петербурга между поселками Колпино и Коммунар появится новый город-спутник.

В поселке Тельмана, который относится к Тосненскому району, планируется возвести почти полтора миллиона квадратных метров жилья, сообщает «Российская газета».

По проекту генплана население поселка к 2025 году увеличится до16,2 тысячи человек, а к 2037 может превысить уже 20 тысяч.

Такое увеличение числа жителей на окраинах пригородов Санкт-Петербурга беспокоит горожан: это грозит перегрузками на южных трассах Северной столицы. Кроме того, в непосредственной близости от поселка Тельмана расположен полигон твердых бытовых отходов «Красный Бор». Правда, в ближайшее время его обещают законсервировать.

Что касается сооружения инфраструктуры нового поселения, то ее создание, утверждают разработчики генплана, застройщики берут на себя. С ними муниципалы и власти Ленинградской области будут заключать специальные трехсторонние договоры на комплексное устойчивое развитие территории.

Темы: Ленинградская область
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 15:03
Гость: Вопросик

Цитата: "Что касается сооружения инфраструктуры нового поселения, то ее создание, утверждают разработчики генплана, застройщики берут на себя". Они придумывают, а чьи деньги? Опять мы будем платить, как за этот мерзкий "Зенит", чьё строительство вылилось в миллиарды.
29.08.2017, 12:43
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

В Москве Сколково, Ленобласти Собчаково-Нарусево?
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