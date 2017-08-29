Шахматные кружки появятся во всех российских школах

К концу нового учебного года в каждой российской школе появится шахматный кружок, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования РФ Игоря Михеева.

По его словам, ведомство сделает все, чтобы в каждой из 42 тысяч российских школ появились такие кружки для детей разных возрастов. В перспективе планируется ввести шахматные уроки.

«Министерство образование будет достаточно серьезно поддерживать и поддерживает развитие шахмат в регионах и внедрение шахмат в школах», - добавил он.

Он отметил, что ведомством уже разработаны методические материалы, которые будут распространяться в школах.

Михеев добавил, что министр образования Ольга Васильева выступает за организацию во всех школах страны пять бесплатных кружков дополнительного образования, один из которых — шахматный.

Однако не все специалисты с энтузиазмом отнеслись к внедрению шахмат в школьную программу. Они отмечают, что тут есть ряд «подводных камней», в частности — проблема подготовки кадров и их аттестации. «На сегодняшний день учителей шахмат у нас нигде не готовят, а значит, у нас нет возможности обеспечить доступность этого образования», - говорят они.