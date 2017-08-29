Современная молодежь разочаровала Федора Конюхова

Известный российский путешественник Федор Конюхов посетовал на то, что молодые люди не мечтают становиться моряками или летчиками.

«Я как-то разочарован, все только и говорят… кем хотите стать? Бизнесменом, банкиром, новым русским… Один мальчик говорит: хочу быть капитаном, моряком. Все начинают смеяться. А я думаю: что ж вы смеетесь? У него хотя бы мысль есть капитаном быть… Раньше хотели быть капитанами и летчиками», - цитирует РИА «Новости» выступление путешественника перед выпускниками, получившими 100 баллов на Едином госэкзамене по географии.

Ранее Конюхов обещал поощрить тех, кому удастся набрать максимальное количество баллов за данный экзамен.

Путешественник также рассказал, что планирует совершить два кругосветных путешествия – на весельной лодке и на планере. Первое, по его словам, должно занять 222 дня, второе – пять.

