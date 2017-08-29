Депутаты предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому муниципалитеты получат право переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, пишет РИА Новости.

По словам инициаторов законопроекта, начало учебного года 1 сентября было продиктовано традицией «единочалия и уравнительного единообразия». Однако обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и других особенностей предполагают иной подход к дате начала учебного года.

«Законопроект позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», - считают депутаты.