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Депутаты предложили перенести начало учебного года на 1 октября

15:04 29.08.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому муниципалитеты получат право переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, пишет РИА Новости.

По словам инициаторов законопроекта, начало учебного года 1 сентября было продиктовано традицией «единочалия и уравнительного единообразия». Однако обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и других особенностей предполагают иной подход к дате начала учебного года.

«Законопроект позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», - считают депутаты.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Образование в России, Российские школьники, Школьное образование в России, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 21:02
Алексий

А почему бы сразу не отменить образование?! Столько радости будет у детишек! какая экономия бюджета! Родственники депутатов могут сразу идти по стопам предков (Жирик, Шапокляк,Мизулина и т.д.) так как сразу рождаются "вундеркиндами" и в образовании не нуждаются. Глядишь и жизнь наладится.)))
29.08.2017, 20:09
однозначно

Ни витаминов,ни солнечных лучей ваш мозг не получал!А всё потому,что в школу пошел первого сентября,возможно!////С медецинский т. зрения, учитывая наше короткое лето, нашем телу, особенно мозгу, нужено больше/дольше пребывание на солнце/воздухе/природе, краски/красота - мошный стимулянт, залог к творчеству.
Лишать растушей/развиваюший организм детей естественныx сокoв/витамитoв, мое мнение, не просто ошибка, преступление./////
29.08.2017, 19:31
нехохол

Бред!В плане получения знаний сентябрь такой же обычный месяц как и все остальные!А на "картошку"уже никто никого не гоняет!Работать надо,равно как и учиться.
"Сентябрь - веками у человечества северного полушария был свободен от учебы"-особенно "актуален" сей постулат для жителей Мурманской ,Архангельской областей,Карелии...............и многих других регионов нашей необъятной страны,где в это время начинают летать белые мухи,солнышко лишь на несколько часов показывается из-за горизонта.
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