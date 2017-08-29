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Медучреждения подключат к интернету за 20 млрд рублей

21:41 29.08.2017
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Реализация программы подключения российских медучреждений к широкополосному интернету потребует около 20 миллиардов рублей. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

Он пояснил, что подключение к интернету требуется 14 тысячам медицинский учреждений по всей России. В текущем году доступ в Сеть получат менее трети из них. Основная часть работ придется на будущий год. Необходимые на это средства уже закладываются в госбюджет.

Осеевский подчеркнул, что программа является одной из приоритетных, поэтому она будет осуществляться в кратчайшие сроки.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году к интернету будут подключены около четырех тысяч медучреждений. По его словам, на это будет выделено пять с половиной миллиардов рублей.
 

Темы: Россия, Интернет в России, «Ростелеком», Здравоохранение и медицина в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 09:03
Гость: Хе хе...

И конечно все эти подключения коммерческая контора Ростелеком выиграла на конкурсной основе?
Не может же быть, чтобы такой крупный подряд с государственным финансированием был просто отдан "по дружбе".
30.08.2017, 08:18
Гость: жека

так подключают только кабинеты главврачей
30.08.2017, 07:30
Гость: SL

Очередная наглая ложь и лживые обещания путинской шайки. У нас розетки то не в каждой палате.
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