Медучреждения подключат к интернету за 20 млрд рублей

Реализация программы подключения российских медучреждений к широкополосному интернету потребует около 20 миллиардов рублей. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

Он пояснил, что подключение к интернету требуется 14 тысячам медицинский учреждений по всей России. В текущем году доступ в Сеть получат менее трети из них. Основная часть работ придется на будущий год. Необходимые на это средства уже закладываются в госбюджет.

Осеевский подчеркнул, что программа является одной из приоритетных, поэтому она будет осуществляться в кратчайшие сроки.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году к интернету будут подключены около четырех тысяч медучреждений. По его словам, на это будет выделено пять с половиной миллиардов рублей.

