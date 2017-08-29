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Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

16:27 29.08.2017
Елена Батурина. Фото с сайта wikimedia.org
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Журнал Forbes составил очередной рейтинг 25 самых богатых женщин России.

Бессменным лидером рейтинга остается супруга бывшего столичного мэра Юрия Лужкова Елена Батурина, хотя ее состояние с прошлого года сократилось на $100 млн — до $1 млрд. При этом в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года она занимает 90-ю строчку. Батурина в этом году также стала единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, расположившись на 1940 месте.

Вторую строчку рейтинга занимает Елена Рыболовлева, бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Ее состояние составляет $600 млн, которые она получила после развода по мировому соглашению.

Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева. Ее состояние оценивается в $600 млн.

Кто-то из участниц вошел в рейтинг благодаря своей или совместной с мужем работе, как, например, регулярно попадающая в первую десятку гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук или председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева, другие оказались в списке в результате развода с состоятельным супругом.

Женщины, которые своим умом и трудом смогли заработать немалый капитал — Ольга Белявцева из «Прогресс Капитал», Татьяна Кузнецова из «Новатэка» и бессменный гендиректор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых.

В этом году в рейтинг впервые вошли супруги участников списка Forbes Вагита Алекперова и Владимира Груздева, давняя коллега и финансист Романа Абрамовича, дочь Геннадия Тимченко, а также супруга президента Республики Татарстан. Кроме того, в рейтинг вернулись бывшая совладелица сети «Пятерочка» и топ-менеджер газовой компании «Новатэк».

Темы: Россия, Forbes, Рейтинги
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 21:49
однако

Горб был ваучерный.
А "патриотам России", вроде как пополнивший ряды патриотов, всё сказал киноартист с куплетами, выдав правильное обращение к ним исключительно для своих в одном из кабачков.
Сколько там в США патриотов России застряло? Этак миллиончика четыре год на 2012, почти столько же патриотов Украины. Ну а всего патриотов СССР около 10 миллиончиков будет.
29.08.2017, 19:36
Поручик в отставке

Прав Жванецкий - "Наши бабы - самое большое наше достижение!"
29.08.2017, 18:36
Патриот Золотой Орды

Мы гордимся супругами наших джигитов! А самими джигитами ещё больше. И пусть скрежещут зубами русские сепаратисты в бессильной злобе, наша великая многонациональная держава бурно расцветает!
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