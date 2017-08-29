Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

Журнал Forbes составил очередной рейтинг 25 самых богатых женщин России.

Бессменным лидером рейтинга остается супруга бывшего столичного мэра Юрия Лужкова Елена Батурина, хотя ее состояние с прошлого года сократилось на $100 млн — до $1 млрд. При этом в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года она занимает 90-ю строчку. Батурина в этом году также стала единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, расположившись на 1940 месте.

Вторую строчку рейтинга занимает Елена Рыболовлева, бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Ее состояние составляет $600 млн, которые она получила после развода по мировому соглашению.

Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева. Ее состояние оценивается в $600 млн.

Кто-то из участниц вошел в рейтинг благодаря своей или совместной с мужем работе, как, например, регулярно попадающая в первую десятку гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук или председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева, другие оказались в списке в результате развода с состоятельным супругом.

Женщины, которые своим умом и трудом смогли заработать немалый капитал — Ольга Белявцева из «Прогресс Капитал», Татьяна Кузнецова из «Новатэка» и бессменный гендиректор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых.

В этом году в рейтинг впервые вошли супруги участников списка Forbes Вагита Алекперова и Владимира Груздева, давняя коллега и финансист Романа Абрамовича, дочь Геннадия Тимченко, а также супруга президента Республики Татарстан. Кроме того, в рейтинг вернулись бывшая совладелица сети «Пятерочка» и топ-менеджер газовой компании «Новатэк».