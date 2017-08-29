Президент РФ Владимир Путин проведет 1 сентября открытый урок в одной из школ Ярославля, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в администрации президента подтвердили, что глава государства планирует выступить в одной из школ Ярославля. Открытый урок будет транслироваться в других субъектах.

После посещения школы Путин примет участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». В этом мероприятии примут участие «талантливые школьники», которых курируют представители таких компаний, как «Роскосмос», «Росатом», НИЦ Курчатовский институт.

Владимир Путин ежегодно посещает школы в День знаний. Так в 2016 году он общался со школьниками во Владивостоке, а в 2015 — выступал в образовательном центре «Сириус» в Сочи.