]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин проведет 1 сентября открытый урок в одной из школ Ярославля

10:34 29.08.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин проведет 1 сентября открытый урок в одной из школ Ярославля, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в администрации президента подтвердили, что глава государства планирует выступить в одной из школ Ярославля. Открытый урок будет транслироваться в других субъектах.

После посещения школы Путин примет участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». В этом мероприятии примут участие «талантливые школьники», которых курируют представители таких компаний, как «Роскосмос», «Росатом», НИЦ Курчатовский институт.

Владимир Путин ежегодно посещает школы в День знаний. Так в 2016 году он общался со школьниками во Владивостоке, а в 2015 — выступал в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2017, 12:37
Гость: DJ

Давно пора с галер на педагогическую работу. И местоблюстителя Диму с собой не забыть.
29.08.2017, 12:24
Гость: Путин проведет 1 сентября открытый урок

Остапа несло... (с)
29.08.2017, 12:09
Гость: Carlos

А в Москве, в школе 2107 ему урока 1 сентября не провести, нет...
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.