«Они к нему относились хорошо, а он их расстрелял»

Начался процесс по делу «тверского стрелка», застрелившего девять человек

Во время первого заседания суда по существу «тверской стрелок» Сергей Егоров полностью признался в расстреле девяти человек в Тверской области, произошедшем в начале июля 2017 года. В зал суда пришло множество родственников его жертв, однако никаких эмоций у мужчины это не вызвало. Он отказался от каких-либо дальнейших показаний.

Днем 29 августа Тверской областной суд начал рассматривать по существу дело о массовом убийстве под Тверью. В начале июля 2017 года в дачном поселке «50 лет Октября» рядом с населенным пунктом Редкино были убиты девять человек — четверо женщин и пятеро мужчин. В этом жестоком преступлении обвиняется электрик Сергей Егоров 1972 года рождения.

В зал суда мужчину провели через тот же коридор, что и остальных участников процесса. Он хладнокровно прошел мимо родственников жертв трагедии, которые принесли портреты своих убитых близких, чтобы показать их подсудимому и вызвать в нем раскаяние.

«Мы тебя ненавидим, сволочь! Ты же к ним приходил, они ждали тебя», — кричали Егорову родственники жертв. Никаких эмоций эти слова у обвиняемого не вызвали. Он вел себя абсолютно спокойно.

«В ходе сегодняшнего заседания прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего подсудимый высказал свое отношение к нему. Егоров полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью Конституции номер 51, которая дает право не свидетельствовать против себя самого и своих близких», — рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Тверского областного суда Нина Туманова.

Далее во время заседания суд допросил потерпевших по этому уголовному делу, которыми являются родственники убитых. «Мы заслушали показания восьмерых из девяти потерпевших. Одна женщина отказалась от участия в процессе, так как, по ее словам, ей это крайне тяжело морально. По ее просьбе, были зачитаны показания, которые потерпевшая дала на стадии следствия», — отметила пресс-секретарь суда. Заседание суда продолжится на следующий день, 30 августа. «Когда будет оглашен приговор, пока сказать затруднительно, но точно процесс будет идти не менее двух недель», — заключила Туманова.

Как рассказала журналистам сестра одного из убитых мужчин, ее брат, Олег, незадолго до трагедии в дачном поселке собирался познакомить Егорова с остальными членами своей семьи. «Это мой брат. Я его забирала из роддома, он был опорой маме.

И об этом Егорове он отзывался очень хорошо. Он его и с нами познакомить собирался. Все к нему очень хорошо относились, и тем не менее он их расстрелял», — рассказала сестра погибшего мужчины Елена.

Именно этот человек, будучи раненным, смог предупредить соседей о том, что в дачном поселке происходит расстрел людей. Соседи успели спрятаться, и это спасло им жизнь. Сам Олег скончался от полученных ранений.

Как рассказала потом полицейским единственная выжившая в ходе трагедии москвичка Марина Коныгина, электрик Егоров присоединился к общему застолью в дачном поселке СНТ «50 лет Октября» поздно вечером 4 июня этого года. По словам девушки, его слишком активное поведение не понравилось участникам беседы, их раздражали его рассказы о том, как он бил бутылки о голову после службы в Воздушно-десантных войсках. Когда один из членов компании спросил, в какой части ВДВ и когда служил Егоров, тот затруднился ответить. После этого прочие дачники усомнились в том, что он вообще служил в армии.

Тогда москвич уехал куда-то на два часа и вернулся с охотничьим карабином «Сайга -12С» в руках. Он убил четверых мужчин и пять женщин, причем среди погибших была пожилая женщина 92 лет, участник Великой Отечественной войны. Последнюю жертву Егоров застрелил за то, что она отказалась выкопать себе могилу. При этом, по словам Коныгиной, вел себя Егоров по отношению к жертвам достаточно бесцеремонно: тех, кто выжил после его выстрелов, он добивал прикладом, стульями и другими предметами. Лица некоторых убитых после действий электрика можно было опознать с трудом.

Самой Коныгиной удалось спастись чудом: она спряталась под одеялом в одной из комнат, и злоумышленник ее не нашел. Именно она и вызвала полицейских. Когда те приехали на место происшествия, Егоров, по словам свидетелей, собирался сжечь дом, где лежали тела убитых. Сотрудники органов внутренних дел утверждают, что обвиняемый не оказывал им сопротивления, от него сильно пахло алкоголем. По словам адвоката подсудимого Светланы Петренко, на преступление ее клиент пошел, потому что участники застолья осмеяли его.

О Егорове известно, что он родился в Ярославле, а жил постоянно в Москве. У 45-летнего мужчины есть дочка, при этом Егоров официально разведен с ее матерью. Последнее официальное место работы подсудимого — это Московский метрополитен, откуда мужчину уволили за несоблюдение правил безопасности. Кого-то из убитых он знал, так как проверял в дачных домах счетчики и проводку, но некоторых жертв Егоров раньше не видел.

Егоров обвиняется по статье «Убийство двух и более лиц», ему грозит пожизненное лишение свободы. Экспертиза ранее признала обвиняемого полностью вменяемым.