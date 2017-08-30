В России пройдет крупнейшая реформа авиаотрасли

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовится к проведению крупнейшей реформы отрасли, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет об объединении ОАК, корпорации «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» в единое юридическое лицо. Новая струкрура будет объединять в себе как функцию корпоративного центра «единого операционного холдинга», так и функцию управления гражданскими программами, в частности развивать проекты — MC-21 и SSJ 100.

Как пишет «Коммерсантъ», данное слияние было продиктовано тем, что наблюдается существенное сокращение гособоронзаказа и сейчас власти делают ставку на развитие гражданского сегмента.

Ожидается, что данное слияние позволит сэкономить около 50 млрд. рублей. Эти изменения будут сопровождаться кадровыми перестановками. Так президент ОАК Юрий Слюсарь во время переходного периода будет руководить «Иркутом», обе компании будут отвечать за производство гражданских самолетов. А «Сухой» в свою очередь займется маркедингом, продажами и обслуживанием техники.

Все означенные изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров компаний 1 сентября.