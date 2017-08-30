]]> ]]>
Главная В России Новости

В России пройдет крупнейшая реформа авиаотрасли

11:09 30.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовится к проведению крупнейшей реформы отрасли, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет об объединении ОАК, корпорации «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» в единое юридическое лицо. Новая струкрура будет объединять в себе как функцию корпоративного центра «единого операционного холдинга», так и функцию управления гражданскими программами, в частности развивать проекты — MC-21 и SSJ 100.

Как пишет «Коммерсантъ», данное слияние было продиктовано тем, что наблюдается существенное сокращение гособоронзаказа и сейчас власти делают ставку на развитие гражданского сегмента.

Ожидается, что данное слияние позволит сэкономить около 50 млрд. рублей. Эти изменения будут сопровождаться кадровыми перестановками. Так президент ОАК Юрий Слюсарь во время переходного периода будет руководить «Иркутом», обе компании будут отвечать за производство гражданских самолетов. А «Сухой» в свою очередь займется маркедингом, продажами и обслуживанием техники.

Все означенные изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров компаний 1 сентября. 

Темы: Российские авиакомпании, Авиастроение, Авиация
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2017, 14:51
Гость: Petit Chablis

"А вы как ни садитесь ..."
30.08.2017, 14:30
Гость: 123

Еще самолеты не начали выпускать в не позорящем страну количества, а авиажулье уже активизировалось
30.08.2017, 13:53
Гость: Старый

Не добили еще эффективные. А разговоры про движки это от лукавого. Сравните цены на билеты внутри и за пределами России.
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.