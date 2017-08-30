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Васильева предложила лишать школьников телефонов на время уроков

18:00 30.08.2017
Фото с сайта entertainmentbuddha.com
Фото с сайта entertainmentbuddha.com
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Министр образования Ольга Васильева считает, что смартфоны только отвлекают от учебного процесса, поэтому школьники должны посещать уроки без гаджетов.

По ее мнению, ученикам следует сдавать телефоны на время занятий в специальное хранилище. «Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек», - цитирует ТАСС выступление министра на Общероссийском родительском собрании.

Васильева добавила, что в классах есть планшеты, на которых можно посмотреть необходимый школьникам материал.

Министр также выступила с инициативой ввести пятидневку в младших классах, сообщает РИА «Новости». Старшеклассникам же, по ее словам, в пять дней не уложиться, поскольку им приходится осваивать более сложную программу.
 

Темы: Россия, Мобильные телефоны, Российские школьники, Школьное образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 23:46
Гость: Длинный нос

И в институтах.
30.08.2017, 23:06
Гость: Гость

Меня они от работы не отвлекают, скорее наоборот, а здесь - какая-то учеба. Я даже в кои века сделала своему начальнику кофе (хотя такого не было практически с института), чтобы он не обращал особого внимания, на то, что я постоянно торчу в интернете, ну и сваливаю домой в 14.20. Еду сегодня в восемь часов вечера домой - некоторые госслужащие только с работы, а я уже с дачи. Да реально скучно без интернета - а так я все успеваю - и в интернет-магазинах порыться, и новости почитать, даже найти материал для сайта, и при этом у меня еще остается немного времени для работы. Получается, интернет не мешает вообще, скорее наоборот, стимулирует. Поскольку у меня дома другая работа есть, и чтобы не терять время, я стараюсь как можно больше сделать своих дел на роботе. А учитывая, что мне на работе еще нужно хоть что-то делать, значит, чтобы у меня оставалось больше времени на личные дела, я должна быстрее делать свою работу. Вообщем, скорость реакции и продуктивность увеличивается в несколько раз, а то, что я делаю несколько дел одновременно - повышает мой уровень развития. Вот как-то так, госпожа Васильева...
30.08.2017, 21:27
Гость: Да нехай играют

можно вместо телефона им шахматы или шашки подкинуть...не хотят получать знания, значит это установки их родителей, которые не видят их будущее кроме как трактористом или докером в порту. Зачем им образование? Марксистские книжки читать? Вообще нужно восстанавливать неформальную систему, которая существовала в СССР ...Если ребёнок не проявляет тягу к учёбе( это не то что учится плохо, но хочет учится, так как интуитивно чувствует, что основной рост личности и мозга у него ещё впереди, а именно вот эти телефоны), то после нескольких проступков, подтверждающих это, необходимо переводить в классы, там где тупо изучают технику... с возможностью возврата в прежнюю систему. Это и была неформальная, узаконенная только на половину, советская ( не путать с коммунистической, где сказал- отрезал)система образования, которой так восхищался весь мир и которая при Горбачёве превратилась в коррупционную систему.
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