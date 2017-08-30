Васильева предложила лишать школьников телефонов на время уроков
Министр образования Ольга Васильева считает, что смартфоны только отвлекают от учебного процесса, поэтому школьники должны посещать уроки без гаджетов.
По ее мнению, ученикам следует сдавать телефоны на время занятий в специальное хранилище. «Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек», - цитирует ТАСС выступление министра на Общероссийском родительском собрании.
Васильева добавила, что в классах есть планшеты, на которых можно посмотреть необходимый школьникам материал.
Министр также выступила с инициативой ввести пятидневку в младших классах, сообщает РИА «Новости». Старшеклассникам же, по ее словам, в пять дней не уложиться, поскольку им приходится осваивать более сложную программу.