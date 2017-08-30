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Авиакомпании обяжут поддерживать отечественного производителя

18:45 30.08.2017
Самолет Сухой Superjet 100 © KM.RU, Кирилл Зыков
Самолет Сухой Superjet 100 © KM.RU, Кирилл Зыков
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Минтранс предлагает внести изменения в государственные авиационные правила и обязать отечественных перевозчиков приобретать российские самолеты.

Согласно идее ведомства, компания, планирующая осуществлять коммерческие перевозки, должна будет иметь в своем парке не менее трех самолетов отечественного производства. Возраст воздушных судов не должен превышать пяти лет, сообщает «Газета.ру».

В министерстве считают, что подобные меры будут стимулировать авиаперевозчиков пополнять свои парки российскими самолетами.

Ранее Минпромторг подтвердил, что в 2019 году будут отменены льготы на ввоз в России иностранных воздушных судов.
 

Темы: Россия, Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 23:51
Гость: Просто интересно?

А кто компенсирует авиакомпаниям убытки из-за эксплуатации отсталого авиапрома? А, знаю- пассажиры.
30.08.2017, 23:44
Гость: Длинный нос

Всё это пройдёт лишь для внутри-российских рейсов. Ну и для полётов в КНДР. А в Еуропу недоброкачественным российским самолётам запретили летать. Отсюда же и весь этот сыр бор с Супурджетом загорелся.
30.08.2017, 23:02
Гость: Кинолюбитель

Да, только сначала выпустят пусть Ту-334, Ил-96-300 и 400, Ил-214, Ту-204, наконец вертолёт Ми-34С1. Одного СС-100 и даже МС-21 очень, весьма мало.
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