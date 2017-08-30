Авиакомпании обяжут поддерживать отечественного производителя

Минтранс предлагает внести изменения в государственные авиационные правила и обязать отечественных перевозчиков приобретать российские самолеты.

Согласно идее ведомства, компания, планирующая осуществлять коммерческие перевозки, должна будет иметь в своем парке не менее трех самолетов отечественного производства. Возраст воздушных судов не должен превышать пяти лет, сообщает «Газета.ру».

В министерстве считают, что подобные меры будут стимулировать авиаперевозчиков пополнять свои парки российскими самолетами.

Ранее Минпромторг подтвердил, что в 2019 году будут отменены льготы на ввоз в России иностранных воздушных судов.

