Участие родителей в линейках предложили учитывать как рабочее время

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил засчитывать присутствие родителей на торжественных школьных линейках в День знаний и на Последнем звонке как рабочее время, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение депутат направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

По словам чиновника, ежегодно 1 сентября большая часть россиян провожают своих детей в школы и другие учебные заведения на торжественные линейки, которые проводятся в первой половине дня, то есть в рабочее время. Более того, для родителей первоклашек их присутствие на линейке 1 сентября является «неотъемлемым атрибутом».

В связи с этим Петров предлагает рассмотреть «включение случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнегоо звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы».

Чиновник считает, что подобное изменение будет способствовать как интересам родителей, так и интересам государства, которое декларирует курс на поддержку института семьи.