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Участие родителей в линейках предложили учитывать как рабочее время

13:39 30.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил засчитывать присутствие родителей на торжественных школьных линейках в День знаний и на Последнем звонке как рабочее время, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение депутат направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

По словам чиновника, ежегодно 1 сентября большая часть россиян провожают своих детей в школы и другие учебные заведения на торжественные линейки, которые проводятся в первой половине дня, то есть в рабочее время. Более того, для родителей первоклашек их присутствие на линейке 1 сентября является «неотъемлемым атрибутом».

В связи с этим Петров предлагает рассмотреть «включение случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнегоо звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы».

Чиновник считает, что подобное изменение будет способствовать как интересам родителей, так и интересам государства, которое декларирует курс на поддержку института семьи.

Темы: Образование в России, Российские школьники, Школьное образование в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 19:21
Гость: Гость

Родителям не нужны. Но им же там надо чем-то заняться.
30.08.2017, 19:20
Гость: Гость

Когда "парламент - не место для дискуссий", то депутаты вместо обсуждения и принятия нужных стране законов периодически вбрасывают в общество подобные бредовые "инициативы", просто чтобы напомнить о своем существовании. Ну мы периодически о них вспоминаем и мысленно посылаем их по известному адресу с их "заботой о народе".
30.08.2017, 18:35
Гость: Lelik

Предлагаю депутатство вычитать из трудового стажа в 2-х кратном размере, ввести налог на депутатство ...
и еще много интересных идей.
Они реально придурки или у них так принято ?
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