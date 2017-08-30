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Гурцкая раскритиковала аэропорт Домодедово за «мелочность»

20:00 30.08.2017
Диана Гурцкая. Фото Jansadovski с сайта wikipedia.org
Диана Гурцкая. Фото Jansadovski с сайта wikipedia.org
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Диана Гурцкая, возглавляющая комиссию Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, обвинила руководство аэропорта Домодедово в мелочности за отмену бесплатной парковки для инвалидов третьей группы.

«Очень странно, когда один из крупнейших аэропортов, имеющий приличные доходы, решает «увеличить» прибыль за счет инвалидов третьей группы. Это настолько мелочно в масштабе бизнеса, что можно лишь посочувствовать тем менеджерам, которые принимали данное решение», - цитирует ее РИА «Новости».

Гурцкая добавила, что намерена обратиться в транспортную прокуратуру для получения соответствующих разъяснений.

Ранее в Домодедово объявили об отмене льготы на парковку для инвалидов третьей группы. В руководстве аэропорта пояснили, что решение принято для приведения правил воздушной гавани в соответствие с действующим законодательством.

Темы: Россия, Аэропорт Домодедово, Положение инвалидов и недееспособных граждан в России, Общественная палата РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 21:56
Олеся

при всем неуважении к этой хитрой и лживой мадам - действительно отвратительная алчность аэропорта.
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