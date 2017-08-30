Гурцкая раскритиковала аэропорт Домодедово за «мелочность»

Диана Гурцкая, возглавляющая комиссию Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, обвинила руководство аэропорта Домодедово в мелочности за отмену бесплатной парковки для инвалидов третьей группы.

«Очень странно, когда один из крупнейших аэропортов, имеющий приличные доходы, решает «увеличить» прибыль за счет инвалидов третьей группы. Это настолько мелочно в масштабе бизнеса, что можно лишь посочувствовать тем менеджерам, которые принимали данное решение», - цитирует ее РИА «Новости».

Гурцкая добавила, что намерена обратиться в транспортную прокуратуру для получения соответствующих разъяснений.

Ранее в Домодедово объявили об отмене льготы на парковку для инвалидов третьей группы. В руководстве аэропорта пояснили, что решение принято для приведения правил воздушной гавани в соответствие с действующим законодательством.