Лето в Москве перевыполнило норму по осадкам почти на треть

С начала лета в столице России выпало 313 мм осадков, что на 27,2% больше нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро.

Самым дождливым днем оказалось 30 июня – в Москве за полдня выпало 65 мм осадков или 87% от месячной нормы.

Июнь и июль в нынешнем году выдались прохладными, но благодаря жарким дням в августе средняя температура воздуха за лето оказалась на 0,2 градуса выше нормы. Самый теплый день лета – 29 июля. Тогда воздух прогрелся до 31,9 градуса. В августе температурная норма превышена на 2,8 градуса.

Синоптики прогнозируют, что до начала сентября в столице дождей не будет, а воздух днем прогреется примерно до 20 градусов.

