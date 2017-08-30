]]> ]]>
Главная В России Новости

Лето в Москве перевыполнило норму по осадкам почти на треть

21:45 30.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

С начала лета в столице России выпало 313 мм осадков, что на 27,2% больше нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро.

Самым дождливым днем оказалось 30 июня – в Москве за полдня выпало 65 мм осадков или 87% от месячной нормы.

Июнь и июль в нынешнем году выдались прохладными, но благодаря жарким дням в августе средняя температура воздуха за лето оказалась на 0,2 градуса выше нормы. Самый теплый день лета – 29 июля. Тогда воздух прогрелся до 31,9 градуса. В августе температурная норма превышена на 2,8 градуса.

Синоптики прогнозируют, что до начала сентября в столице дождей не будет, а воздух днем прогреется примерно до 20 градусов.
 

Темы: Россия, Москва, Погода и природные изменения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.