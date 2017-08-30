]]> ]]>
Главная В России Новости

В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова

15:11 30.08.2017
Анна Курбатова. Фото Первый канал
Анна Курбатова. Фото Первый канал
Материалы по теме:

В Киеве похитили журналистку Первого канала Анну Курбатову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Подробности случившегося не приводятся. Как пишет Life.ru, ранее журналистке неоднократно поступали угрозы из-за освещения событий на Украине. Во время своей последней командировки в Киев она освещала празднование Дня независимости Украины и работала на торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.

По данным РИА Новостей, накануне похищения стало известно, что журналистка попала в базу данных сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили ее в «манипулировании информацией» и «подготовке тенденциозного сюжета» о параде в честь Дня независимости.

Темы: Украина, СМИ в России, СМИ и журналистика, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2017, 17:50
Гость: Андрей

Если на Украине так обращаются с зарубежными журналистами, то можно представить что сделают любым украинским гражданином, если тот выразит хоть какое-нибудь недовольство политикой властей. Да его в бараний рог скрутят! И ведь никто не поможет! Но что еще интересней, так это то, что когда нынешний режим рухнет, невозможно будет найти виновников всех этих безобразий - каждый будет утверждать, что он всегда был противником антинародной власти.
30.08.2017, 16:59
Гость: Тогда-то

Может тогда 1+1 в Москве вместо Первого канала включить? Зачем посредники без своего мнения.
30.08.2017, 16:39
Гость: Вообщето - то(у)

подобное может написать только нацист или точнее потомок Бандеры, потому как журналист( ка) есть лицо неприкосновенное, тем более она является еще и гражданкой другой страны ,но такое может происходить в цивилизованном обществе, а не на Украине , где за мнение не совпадающее с мнением особо радикальной группы людей, а к этому мнению чутко прислушиваются власти, могут похитить в неизвестном направлении , ровно как расстрелять его ( Олеся Бузина), а могут и сжечь как в городе Одесса в ломе профсоюзов за это не понести никакого наказания . Надо полагать , что подобное не случится с нашей журналисткой , потому как вся Россия на стороне ее...
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.