В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова

В Киеве похитили журналистку Первого канала Анну Курбатову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Подробности случившегося не приводятся. Как пишет Life.ru, ранее журналистке неоднократно поступали угрозы из-за освещения событий на Украине. Во время своей последней командировки в Киев она освещала празднование Дня независимости Украины и работала на торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.

По данным РИА Новостей, накануне похищения стало известно, что журналистка попала в базу данных сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили ее в «манипулировании информацией» и «подготовке тенденциозного сюжета» о параде в честь Дня независимости.