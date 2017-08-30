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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу А.С. Никитина по улучшению городской среды

16:20 30.08.2017

Владимир Путин встретился с врио губернатора Новгорода Андреем Никитиным

 
 

Российский лидер одобрил приоритетный проект по формированию комфортной городской среды в Новгороде и области, который был разработан врио губернатора Андреем Никитиным.

 

Никитин прежде всего отметил, что программа содержит не только краткосрочные и среднесрочные цели, но и описывает перспективу развития города. Иными словами, помимо решения текущих, насущных проблем города, она предполагает стратегию развития и расширения Новгорода.

 

Никитин: «Стратегия пяти шагов – Диалог. Развитие. Благополучие» предполагает комплексное улучшение инфраструктуры города. Сюда входит и ремонт дорожного покрытия, и улучшение услуг в области здравоохранения, и создание перспектив для развития молодежи. Мы хотим обеспечить их качественным образованием и достойными рабочими местами. Вся программа направлена на создание благоприятной среды для стабильного развития экономики региона».

Исполняющий обязанности губернатора также подчеркнул, огромную помощь в разработке доктрины оказал общественный штаб, поддержавший его инициативу по повышению уровня жизни новгородцев и продвижению региона.

 

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 21:49
Пенсионер

Инициатива Никитина - отремонтировать дороги, как это свежо и ново, это же как он додумался, это ведь просто гениально, никто еще в России до этого не мог дойти своим умом... Ему за это нужно дать Нобелевскую премию, ну, или откатов побольше, ведь при ремонте дорог без откатов не делается ни один шаг, ведь там не уследишь, сколько сантиметров щебенки подсыпали, так что все родственники и жена Никитина скоро сильно разбогатеют, как пить дать!
30.08.2017, 18:05
Сидоров

Поддержал таки. А я думал - не поддержит.Блин.
30.08.2017, 17:48
Folle Blanche

Как интересно !!
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