Президент России Владимир Путин поддержал инициативу А.С. Никитина по улучшению городской среды

Владимир Путин встретился с врио губернатора Новгорода Андреем Никитиным

Российский лидер одобрил приоритетный проект по формированию комфортной городской среды в Новгороде и области, который был разработан врио губернатора Андреем Никитиным.

Никитин прежде всего отметил, что программа содержит не только краткосрочные и среднесрочные цели, но и описывает перспективу развития города. Иными словами, помимо решения текущих, насущных проблем города, она предполагает стратегию развития и расширения Новгорода.

Никитин: «Стратегия пяти шагов – Диалог. Развитие. Благополучие» предполагает комплексное улучшение инфраструктуры города. Сюда входит и ремонт дорожного покрытия, и улучшение услуг в области здравоохранения, и создание перспектив для развития молодежи. Мы хотим обеспечить их качественным образованием и достойными рабочими местами. Вся программа направлена на создание благоприятной среды для стабильного развития экономики региона».

Исполняющий обязанности губернатора также подчеркнул, огромную помощь в разработке доктрины оказал общественный штаб, поддержавший его инициативу по повышению уровня жизни новгородцев и продвижению региона.