ВЦИОМ рассказал, сколько тратят россияне на сборы детей к школе

Расходы россиян на подготовку детей к школе снизились на 14%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования Всероссийсского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в 2017 году на необходимые к школе вещи и принадлежности жители России потратили в среднем 12,745 рублей. В 2016 году расходы составили 14,810 рублей.

Снижение расходов отмечается по всем позициям, кроме одежды и обуви. Но именно на это приходится основная часть трат. В текущем году на покупку школьной формы и обуви россияне потратили 6,442 рубля против 5,931 рубля в прошлом году.

В среднем более 1,5 тыс. рублей тратится на покупку портфеля (1,785 руб) и письменных принадлежностей (1,773 руб). Больше тысячи рублей приходится на учебники (1,197 руб).

Наиболее существенно сократились размер добровольных взносов (с 716 рублей до 310 рублей) и взносов по договоренности с администрацией школы (с 1,214 рублей до 649 рублей). Также сократились расходы на цветы и подарки учителям ко Дню знаний (с 920 руб до 589 руб).