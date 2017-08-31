Генпрокуратура сообщила о росте количества жалоб граждан на коррупцию

Количество жалоб российских граждан в Генпрокуратуру по вопросам противодействия коррупции за первое полугодие 2017 года выросло на 7%, до 14,8 тыс.

«В первом полугодии 2017 года на интернет-сайте Генеральной прокуратуры России в разделе ''Противодействие коррупции'' зарегистрировано 14,8 тыс. обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, что на 7% больше аналогичного показателя прошлого года», — цитирует "Газета.RU" заявление Генпрокуратуры.

Уточняется, что непосредственно работниками управления было рассмотрено более 200 обращений указанной категории, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ранее сообщалось, что объем штрафов за коррупционные правонарушения достиг 1 млрд руб.

