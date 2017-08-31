]]> ]]>
Главная В России Новости

Генпрокуратура сообщила о росте количества жалоб граждан на коррупцию

16:04 31.08.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Количество жалоб российских граждан в Генпрокуратуру по вопросам противодействия коррупции за первое полугодие 2017 года выросло на 7%, до 14,8 тыс.

«В первом полугодии 2017 года на интернет-сайте Генеральной прокуратуры России в разделе ''Противодействие коррупции'' зарегистрировано 14,8 тыс. обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, что на 7% больше аналогичного показателя прошлого года», — цитирует "Газета.RU" заявление Генпрокуратуры.

Уточняется, что непосредственно работниками управления было рассмотрено более 200 обращений указанной категории, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ранее сообщалось, что объем штрафов за коррупционные правонарушения достиг 1 млрд руб.
 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.08.2017, 21:48
Макар

Прокуратура это очень даже не пустое место. Просто, как и полицыя и армия, прокурорские стоят на страже правящего класса. Все по Ленину. Все сходится. Ну, не все, но много. Только толку то.
31.08.2017, 21:47
Гуманитарий

А я написал в Спортлото и мне ответили, выводы сделали и обещали открытку к Первомаю прислать.Вот!!!!
31.08.2017, 20:23
такс

Результат от жалоб нулевой
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.