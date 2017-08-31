Подозреваемых в нападении на сотрудников ДПС отправили под арест

В Краснодаре суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым в нападении на полицейских. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевого следственного управления СКР Наталью Смяцкую.

По ее словам, об аресте подозреваемых ходатайствовало следствие. Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Фигурантам предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь полицейских, применении в отношении одного из них насилия, покушении на убийство, неправомерном завладении автомобилем с применением насилия.

Несколько дней назад сотрудники ДПС в Краснодаре остановили для проверки иномарку, в которой находились трое молодых людей. Водитель машины ударил одного из правоохранителей, а затем открыл по ним стрельбу из травматики. Он также ранил прохожего, который пытался помешать его действиям.

Тем временем пассажиры иномарки попытались скрыться. Одному это удалось, второй был задержан.

Смог уйти от правоохранителей и водитель. Сначала он убегал на машине, отстреливаясь от погони, а после того, как попал в ДТП – пешком. Он и второй пассажир были задержаны через день.

