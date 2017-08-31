]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин и Пугачева вошли в список ста самых влиятельных россиян столетия

12:03 31.08.2017
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Материалы по теме:

Российское издание журнала Forbes опубликовало список ста самых влиятельных россиян последних ста лет.

Как отмечает издание, в список в основном вошли те, чье творчество, потитическая или научная деятельность пришлись на начало века, однако есть и современники. В их числе президент России Владимир Путин, экс-президент СССР Михаил Горбачев, певица Алла Пугачева, хоккеист Александр Овечкин.

«Редакция и эксперты выбрали тех, кто оказал огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы. Среди них — Владимир Ленин, Леонид Брежнев, Иван Павлов, Николай Вавилов, Майя Плисецкая, Федор Шаляпин, Леонид Гайдай, Сергей Эйзенштейн», - отмечает редакция издания.

В список также попали танцор балета и актер Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеист Владислав Третьяк, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Самому молодому из фигурантов списка — создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину — 23 года.

Полный список опубликован в сентябрьском номере журнала.

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Рейтинги, Владимир Путин, Никита Михалков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.08.2017, 13:13
РРР

написать можно, бумага всё вытерпит.
31.08.2017, 13:08
Ха-ха-ха!

Из совкового анекдота:"Кто такой Л.И.Брежнев? Мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой и Бонни М"
31.08.2017, 13:07
45

Да уж Пугачева самая влиятелая! Что сделала для России такого , чтобы помнили! А к примеру Королева забыли! Его не будут помнить!Или Гагарин!
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.