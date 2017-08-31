Путин и Пугачева вошли в список ста самых влиятельных россиян столетия

Российское издание журнала Forbes опубликовало список ста самых влиятельных россиян последних ста лет.

Как отмечает издание, в список в основном вошли те, чье творчество, потитическая или научная деятельность пришлись на начало века, однако есть и современники. В их числе президент России Владимир Путин, экс-президент СССР Михаил Горбачев, певица Алла Пугачева, хоккеист Александр Овечкин.

«Редакция и эксперты выбрали тех, кто оказал огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы. Среди них — Владимир Ленин, Леонид Брежнев, Иван Павлов, Николай Вавилов, Майя Плисецкая, Федор Шаляпин, Леонид Гайдай, Сергей Эйзенштейн», - отмечает редакция издания.

В список также попали танцор балета и актер Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеист Владислав Третьяк, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Самому молодому из фигурантов списка — создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину — 23 года.

Полный список опубликован в сентябрьском номере журнала.