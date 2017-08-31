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Россияне назвали самые серьезные проблемы общества

13:13 31.08.2017
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Россияне по-прежнему считают рост цен самой серьезной проблемой общества, хотя ее актуальность в последние годы снижается - до 61% сейчас против 78% в 2015 году, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

В топ самых острых проблем также входит бедность, обнищание большинства населения (45%), рост безработицы и коррупция, взяточничество (по 33%).

О кризисе в экономике, спаде производства в промышленности и сельском хозяйстве говорят 28% россиян (против 32% в 2015 году).

Каждый четвертый указал на резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов (25%) и недоступность многих видов медицинского обслуживания (значимость этого пункта выросла до 26% с 20% в 2015 году).

Говоря о том, какие из проблем нашего общества тревожат их больше всего, 15% отметили кризис морали, культуры, нравственности, 14% - ухудшение состояния окружающей среды, 13% - рост платности, недоступность образования, по 12% - засилье, произвол чиновников и рост наркомании.

Также в списке самых острых проблем - война на востоке Украины (14% сейчас против 22% в 2015 году) и угроза взрывов и других терактов (12% против 5% ранее).

Каждый десятый обеспокоен западными санкциями против России (11%), падением курса рубля/обесцениванием денег, слабостью государственной власти (по 10%), невозможностью добиться правды в суде и ростом числа уголовных преступлений (по 8%), а также наплывом мигрантов (10%) и ухудшением межнациональных отношений (7%).

Меньше всего россиян тревожат задержки в выплате зарплат, пенсий, пособий, а также грубость, жестокость работников полиции (по 6%) и ограничение гражданских прав, демократических свобод (4%).

Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Темы: Россия, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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31.08.2017, 19:31
Гость: Egri Bikaver

Мой друг говорил, что главной проблемой России может раз быть поговорка - "солнце село ниже елей, время срать - а мы не ели".
31.08.2017, 18:50
Гость: Юрий СПб

Все перечисленные проблемы--есть следствие, причина--власть всё ворует и ворует, ВСЁ ворует и ворует.
31.08.2017, 18:45
Гость: кадет

Всё, что тревожит людей в этих опросах - это лишь следствия.
А главное - ущербная система госстроя и власти.
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