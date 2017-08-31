Когда Россия снимет неудобный смокинг?

Наше русское терпение почти всегда принимают за безнаказанность. Которая рождает вседозволенность

Вчерашний случай с принудительной депортацией российской журналистки — наглядное тому подтверждение.

Забавно. Ведь, имея репутацию оголтелых варваров, мы и только мы ведём себя по-джентльменски. Но именно такое поведение вызывает у наших «партнёров» и оппонентов неадекватную реакцию.

Фото с сайта news-front.info

Хотя с Украиной всё должно быть просто:

Депортация всех её журналистов, уличённых в экстремизме и разжигании межнациональной розни. Начиная с Цимбалюка.

Полная база данных на всех участников АТО на всех пограничных пунктах пропуска.

Запрет на продукцию «Рошен».

Признание на законодательном уровне войны в Донбассе — Гражданской.

Объявление Порошенко, Турчинова, Полторака и прочих — военными преступниками. На кой ляд спрашивается СК РФ три года об открытых делах о преступлениях на территории Украины рапортует?

Признание сайта «Миротворец» — террористическим. А всех сопричастных — террористами. С объявлением в международный розыск.

И, да! Совбез ООН. С видеообращением жителей Донбасса вместо пробирки с белым порошком.

И никаких смех*ёчков на тему Украины на федеральных каналах. Ибо это — страна-террорист, четвёртый год нагло и безнаказанно совершающая преступления против человечности. ИГИЛ* light. Пока light. А там — кто знает?!

Да, это жёстко. Но что делать?!

Кстати, на предмет поездок граждан России в/на Украину — тоже надо что-то решать. Ибо каждый россиянин, приехавший на Украину — потенциальный заложник. Закрыть границу наглухо нереально. Но при этом необходимо настоятельно рекомендовать держать постоянную связь с посольством. А посольству и консульствам — сосредоточиться исключительно на защите прав и вопросах безопасности граждан РФ на территории Украины.

А это, между прочим, — больная тема!

Вот вчера — что мешало посольству России начать массированную информационную атаку?! Созвать чрезвычайную пресс-конференцию! Сделать резкие заявления о похищении! Обратиться в международные организации! И ноты протеста в такой тональности заявить, чтоб уши всем заложило! Или Лавров один за всех работать должен?!

Да, весь мир, который не с нами — он слеп, глух, крайне непорядочен и давно с сильно пониженной социальной ответственностью. Но бывают случаи, когда даже проститутки берут выходной и выходят на акцию протеста. А мы почему-то решили никого не беспокоить. Почти. Отделаться набором дежурных заявлений.

Почему?! Бесполезно?! А вот и зря!

Просто представьте подобную ситуацию с американским журналистом в Москве, похищенным средь бела дня ФСБ?! Как бы отреагировали США на подобный беспредел?!

Сейчас, когда Украина уже повернулась задом к Европе, но ещё не присосалась к американскому… вымени — есть уникальный шанс испортить ей репутацию. Скандалом.

Причём по совершенно законному поводу. И, под шумок, вспомнить всё. И Одессу, и Мариуполь, и Луганск, и секретные тюрьмы СБУ, и батальон Торнадо, и Бузину с Калашниковым. Всё! И призвать ту же Европу дать этому оценку. Без оглядки на вашингтонский обком и минские недоговорённости.

Но…

История не знает сослагательного наклонения.

Нет, я не осуждаю. Просто недоумеваю. И жду.

Когда Россия снимет с себя тесный и неудобный смокинг и вернётся в привычное амплуа. Варвара. Жёсткого, бескомпромиссного и беспощадного.

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ)признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 годаорганизация запрещена в РФ

Автор: Юлия Витязева