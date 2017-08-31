Умар Джабраилов дал объяснения по поводу стрельбы в отеле в центре Москвы

Бизнесмен, бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в столичном отеле в центре Москвы и ставший фигурантом уголовного дела, объяснил свое поведение досадной оплошностью.

По его версии, отдыхая в своем номере, он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а поскольку опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Сам момент стрельбы, произошедшей поздно вечером во вторник, никто не видел и не слышал. Охрана отеля Four seasons, расположенного на Охотном Ряду, буквально в сотне метров от входа на Красную площадь, переполошилась, увидев на мониторе видеонаблюдения, как в лифт на шестом этаже входит гость отеля с пистолетом в руке.

Как рассказал источник издания, задерживать опасного постояльца секьюрити сами не решились, они вызвали наряд полиции из ближайшего отдела «Китай-город» и предложили стражам порядка разбираться с вооруженным клиентом, который остановился в номере 633.

Однако когда стражи порядка потребовали сдать оружие, он почему-то заявил, что «без боя не сдастся». Постояльца все же уговорили разоружиться, а затем положили его на пол, сковав наручниками.

Объясняя происхождение оружия, задержанный предоставил полицейским разрешение на право хранения и ношения боевого пистолета Ярыгина, которым он был награжден приказом тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева.

С места происшествия оперативники изъяли стреляные гильзы, пули и цельные патроны, оставшиеся в магазине Ярыгина. Все они были направлены на экспертизу, которой предстоит установить, использовал ли господин Джабраилов боеприпасы, входящие в комплект наградного оружия, или иные.

Экспертизу, который предстоит установить, находился ли господин Джабраилов в момент стрельбы в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения (по версии полиции, он выглядел не совсем адекватным, а кроме того, в его номере был обнаружен подозрительный белый порошок), задержанный уже прошел. Результаты проведенных исследований будут известны через несколько дней.

Полицейское следствие квалифицировало инцидент в гостинице по ст. 213 УК РФ — «Хулиганство», совершенное в общественном месте. В окружении бизнесмена полагают, что эта версия следствия не соответствует обстоятельствам происшедшего. Выстрелы, по их мнению, были произведены случайно, да к тому же не в «общественном месте». Номер в гостинице, согласно гражданскому законодательству, является временным местом жительства арендовавшего его гражданина. Таким образом, господин Джабраилов, скорее всего, отделается административным наказанием.

