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Два жителя Таганрога попались при попытке продажи человека на органы

18:59 31.08.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Таганроге два местных жителя стали фигурантами уголовного дела – их подозревают в попытке продать на органы живого человека.

Согласно данным следствия, сделка проходила в одной из гостиниц города. Подозреваемые получили полтора миллиона рублей за 26-летнего гражданина России. Они продали его для «эксплуатации в личных целях, изъятия органов и тканей», сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

Сразу после сделки подозреваемые был задержаны полицией. По информации РИА «Новости», правоохранителям заранее стало известно о готовящейся сделке. Поэтому в качестве покупателя выступил их коллега. Россиянин, который был предметом сделки, жив, ему ничего не угрожает.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Темы: Россия, Таганрог, Происшествия, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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31.08.2017, 19:55
Макар

Ну тупые!
31.08.2017, 19:30
Викторс

А их самих нельзя разобрать на оганы ?
31.08.2017, 19:17
!

сажать надо и тех кто купил (заказал). Врачей сажать за это пожизненно. Они тоже в ними в доле.
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