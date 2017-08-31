Два жителя Таганрога попались при попытке продажи человека на органы

В Таганроге два местных жителя стали фигурантами уголовного дела – их подозревают в попытке продать на органы живого человека.

Согласно данным следствия, сделка проходила в одной из гостиниц города. Подозреваемые получили полтора миллиона рублей за 26-летнего гражданина России. Они продали его для «эксплуатации в личных целях, изъятия органов и тканей», сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

Сразу после сделки подозреваемые был задержаны полицией. По информации РИА «Новости», правоохранителям заранее стало известно о готовящейся сделке. Поэтому в качестве покупателя выступил их коллега. Россиянин, который был предметом сделки, жив, ему ничего не угрожает.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

