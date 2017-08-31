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Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира

13:34 31.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Российская армия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower, пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, Россия обладает самыми мощными сухопутными войсками и лидирует по количеству боевых танков.

Лидером же рейтинга была названа американская армия, так как США тратят больше всех в мире на оборону. А на третьем месте оказалась крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая.

При составлении рейтинга учитывалось более 50 различных факторов, причем оценивалось не столько общее количество военной техники, сколько сбалансированность военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений. Ядерное оружие не принималось во внимание, но при этом ядерные державы получали дополнительные баллы. Также учитывалась численность рабочей силы, географическое положение страны, «логистическая гибкость» и объем природных ресурсов.

Примечательно, что страны, не имеющие выхода к морю не получали снижение баллов из-за отсутствие флота, а вот морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

Отмечается, что в прошлогоднем рейтинге Global Firepower Россия также находилась на втором месте.

В десятку самых мощных армий мира также попали вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.

Темы: Армии иностранных государств, Армия и обороноспособность России, Вооружения в мире, Вооружения в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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31.08.2017, 21:33
Гость: Зоя

Ты крутой, а неумный.
Зарплата за месяц тяжелого труда в пересчете 120 долларов тебе ни о чем не говорит?- Это зарплата почтальона в областях.
Эти почтальоны не только никуда не выезжают, а и хлеба досыта не едят. И их семьи тоже.
И так живет подавляющее большинство россиян.
31.08.2017, 20:59
Гость: Илья

Про США всё правильно сказал. Сытые тупари, и машут везде кулаками.
31.08.2017, 20:09
Гость: Крутой

Откуда такие сведения ? Население в России не бедное, а экономное. То-то такая бедность, что куда ни плюнь за границей, везде толпы русских туристов.
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