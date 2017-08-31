Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира

Российская армия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower, пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, Россия обладает самыми мощными сухопутными войсками и лидирует по количеству боевых танков.

Лидером же рейтинга была названа американская армия, так как США тратят больше всех в мире на оборону. А на третьем месте оказалась крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая.

При составлении рейтинга учитывалось более 50 различных факторов, причем оценивалось не столько общее количество военной техники, сколько сбалансированность военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений. Ядерное оружие не принималось во внимание, но при этом ядерные державы получали дополнительные баллы. Также учитывалась численность рабочей силы, географическое положение страны, «логистическая гибкость» и объем природных ресурсов.

Примечательно, что страны, не имеющие выхода к морю не получали снижение баллов из-за отсутствие флота, а вот морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

Отмечается, что в прошлогоднем рейтинге Global Firepower Россия также находилась на втором месте.

В десятку самых мощных армий мира также попали вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.