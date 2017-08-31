Россияне потратят 1 триллион рублей на сладости

Продажи кондитерских изделий в России в 2017 году могут превысить 1 триллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра исследования кондитерского рынка (ЦИКР).

Согласно данным ЦИКР, в среднем один россиянин в текущем году потратит на сладости около 7 тысяч рублей, что составляет около 20 рублей в день. На эту сумму в день можно купить 3-4 пряника средней величины или 6-8 штук сахарного печенья, или несколько долек шоколада, или 2-3 шоколадные конфеты, или немного карамели.

Отмечается, что в 2017 году расходы на покупку кондитерских изделий будут выше. В 2016 году они составлили 6,6 тысячи рублей в год на человека, а общие продажи составили 979,5 миллиарда рублей.

Уровень потребления кондитерских изделий в год составляет 24 килограмма на человека, из которых 11,4 килограмма приходится на мучные изделия, включая торты и пирожные, 4,7 килограмма на шоколадные кондитерские изделия и 7,9 килограмма на сахаристые кондитерские изделия, включая карамель.

Считается, что потребление кондитерских изделий в России находится на относительно невысоком уровне, в особенности в сравнении с развитыми европейскими странами, где сладости едят в полтора, а иногда и в несколько раз больше.