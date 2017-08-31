Франция будет выдавать визы россиянам за 48 часов

Франция существенно сократит срок выдачи виз россиянам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального консула Франции в России Марка Седия.

С 1 ноября текущего года генеральное консульство Франции в Москве будет выдавать визы в течение 48 часов.

По словам Седия, это связано с тем, что Франция взяла курс на увеличение привлекательности страны для туристов. Среди дополнительных мер, призванных сделать Францию более доступной для туристов, фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе и России.

В первую очередь нововведение заметят жители Москвы, в регионах же к 48 часам оформления визы в столице добавится время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион. «Мы тесно сотрудничаем с оператором визовых центров компанией VFS, чтобы сократить время доставки», - добавил консул.

Еще одной мерой, упрощающей жизнь туристам, станет мобильная биометрия, которую можно заказать на сайте визового центра. Провести сдачу отпечатков можно будет только в офисе или конференц-зале.