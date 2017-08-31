]]> ]]>
Главная В России Новости

Подмосковье назвали лидером по развитию социальной инфраструктуры

10:16 31.08.2017
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Материалы по теме:

Власти Московской области демонстрируют эффективный подход к развитию социальной инфраструктуры, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

«Сегодня Подмосковье - абсолютный лидер по развитию социальной инфраструктуры. В этом году в Подмосковье будет введено 17 новых школ. Такого количества школ у нас не вводит ни один субъект Российской Федерации», - сказала Голодец на открытии областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске.

Присутствовавший на мероприятии глава региона Андрей Воробьев заявил, что всего в текущем и следующем месяце сдается пять перинатальных центров. «Мы научились сейчас строить большие школы, светлые поликлиники, перинатальные центры. Важно наполнить их кадрами - и учителями, и врачами», - отметил он.

Перинатальный центр в Наро-Фоминске построен в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Первых пациентов медучреждение приняло в конце июня, за это время здесь родилось 410 детей, свыше тысячи пациентов получили медицинскую помощь.

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев заявил, что Московская область имеет высокий показатель инвестиционной привлекательности. Месяцем ранее стало известно, что Подмосковье является лидером в России по развитию промышленности и уровня жизни.

Темы: Социальные проблемы в России
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.08.2017, 12:38
неври патолог

Хорошо что сообщили, а так бы никто не догадался. Типаж Жирика шастает по интернету выискивает чужие умные мысли выдает за свои и делает при этом придурковатое лицо.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.