В Москве появится один из крупнейших инсектариев в Европе

Инсектарий займет трехэтажное здание площадью две тысячи квадратных метров на старой территории зоопарка. Там поселят свыше 200 видов насекомых.

Московский зоопарк нашел помещение для создания дома для насекомых, или инсектария. Это будет совершенно новый современный научно-познавательный комплекс. Он разместится в трехэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, которое находится на старой территории зоопарка. Это здание расположено между улицей Большая Грузинская и Зоологическим проездом.

Посетители смогут круглый год слушать пение сверчков и кузнечиков, наблюдать за мерцанием светлячков и полетом тропических бабочек. Также гости инсектария смогут побывать в лабораториях, где ученые-энтомологи занимаются разведением насекомых, в том числе и тех, которые предназначены на корм насекомоядным животным зоопарка.

«Мы планируем увеличить коллекцию насекомых зоопарка в два раза. В обновленной экспозиции будет представлено свыше 200 видов беспозвоночных. Дом насекомых Московского зоопарка станет одним из крупнейших в Европе. Он вберет в себя опыт лучших японских и европейских инсектариев, таких как знаменитые “Мир насекомых” в японской префектуре Гунма и “Эсаполис” в итальянском городе Падуе, специалисты которых помогают нам в проектировании инсектария», - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Обустройство помещений дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году. В инсектарии будут жить редкие виды бабочек и жуков, такие как геркулес и фрегат, жуки-светляки, муравьи-листорезы, разнообразные палочники, кузнечики, богомолы, а также пауки, скорпионы, многоножки и многие другие беспозвоночные. Впервые за долгие годы в зоопарке появятся термиты, разнообразные осы и пчелы.

Гости дома насекомых смогут посетить оранжерею, которая разместится на мансардном этаже здания, где можно будет погулять среди летающих тропических бабочек. Там позволят понаблюдать за превращением золотистых куколок в папирусных бабочек, легко порхающих среди цветущих растений, а также увидеть кормление парусников Румянцева и пугающих своими огромными глазчатыми крыльями совиных бабочек.

В инсектарии планируется также разместить научные лаборатории для разведения и изучения беспозвоночных, в том числе редких российских и тропических видов, занесенных в Красные книги России и Международного союза охраны природы.

Кроме научной работы, здесь будут проводить экскурсии для гостей зоопарка. Посетителей познакомят с работой специалистов-энтомологов в реальных условиях. На интерактивных панелях будут транслировать научно-популярные фильмы о жизни насекомых. Для детей установят сенсорные экраны с тематическими познавательными программами о разных видах насекомых.

Сейчас коллекция беспозвоночных животных Московского зоопарка представлена в нескольких павильонах. В павильоне «Арахноландия» можно познакомиться с пауками-птицеедами, а в павильоне «Птицы и бабочки» - увидеть за стеклом тропических бабочек, палочников и других насекомых. В «Оранжерее» с февраля этого года открылась экспозиция ночных бабочек-бражников.