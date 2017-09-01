Россияне назвали отличительные особенности жителей Москвы

Большинство россиян считает, что москвичи живут лучше, чем жители других регионов страны, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение».

Согласно данным проведенного опроса, 69% респондентов заявили, что москвичи живут лучше, чем жители остальных регионов России. 21 процент опрошенных считают, что разницы между жизнью в столице и остальных регионах нет, а 9% россиян считают, что москвичам живется хуже.

Также 66% опрошенных считают, что жители Москвы заметно отличаются от остальных. В частности они назвали высокий уровень жизни, хорошую работу, высокомерие и заносчивость, особый менталитет и образ жизни, а также грубость, наглость и агрессивность.

Двадцать пять процентов респондентов заявили, что москвичи мало отличаются от житлей других регионов.