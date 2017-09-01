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Россияне назвали отличительные особенности жителей Москвы

14:41 1.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Большинство россиян считает, что москвичи живут лучше, чем жители других регионов страны, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение».

Согласно данным проведенного опроса, 69% респондентов заявили, что москвичи живут лучше, чем жители остальных регионов России. 21 процент опрошенных считают, что разницы между жизнью в столице и остальных регионах нет, а 9% россиян считают, что москвичам живется хуже.

Также 66% опрошенных считают, что жители Москвы заметно отличаются от остальных. В частности они назвали высокий уровень жизни, хорошую работу, высокомерие и заносчивость, особый менталитет и образ жизни, а также грубость, наглость и агрессивность.

Двадцать пять процентов респондентов заявили, что москвичи мало отличаются от житлей других регионов.

Темы: Россия, Общественное мнение, Этикет и вопросы взаимоотношений в обществе
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 20:55
и

это государство ...в государстве!!!и не когда их ... и не где не ....!!!!
01.09.2017, 20:50
Зоя

Как не стыдно РИА Новости и фонду «Общественное мнение» сеять вражду и ненависть в нашем измученном и очень разобщенном народе?
Печатать такие статьи - значит намеренно натравливать жителей регионов на москвичей.
И самое интересное, что создали это неравенство внутри РФ отнюдь не москвичи, а Кремль.
01.09.2017, 20:37
Всё верно,

настоящие коренные москвичи - прекрасные люди, правда, первому встречному-поперечнему не доверятся. Да и по статданным их осталось всего 2%.
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