В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива

В России могут ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Как сообщает RT, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

По мнению инициаторов проекта, реклама безалкогольного пива нацелена на детей и подростков. «Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно. Создается иллюзия, что это безвредно. При этом человеку прививается привычка пить пиво», - говорят они.

В случае одобрения предложения, то в 21 статью действующего федерального закона «О рекламе» будет добавлен пункт о запрете «рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов». В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2019 года, так как на время проведения Чемпионата мира по футболу запрет на рекламу пива и напитков на его основе будет временно снят.

Отмечается, что безалкогольное пиво в России занимает менее одного процента рынка. Ежегодно в стране потребляется 8,5 млрд литров пива, на безалкогольное приходится 70 мил литров.