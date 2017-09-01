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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива

10:15 1.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В России могут ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Как сообщает RT, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

По мнению инициаторов проекта, реклама безалкогольного пива нацелена на детей и подростков. «Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно. Создается иллюзия, что это безвредно. При этом человеку прививается привычка пить пиво», - говорят они.

В случае одобрения предложения, то в 21 статью действующего федерального закона «О рекламе» будет добавлен пункт о запрете «рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов». В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2019 года, так как на время проведения Чемпионата мира по футболу запрет на рекламу пива и напитков на его основе будет временно снят.

Отмечается, что безалкогольное пиво в России занимает менее одного процента рынка. Ежегодно в стране потребляется 8,5 млрд литров пива, на безалкогольное приходится 70 мил литров.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя, Реклама и медиабизнес в России, Рынок безалкогольных напитков, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 13:53
Lelik

Таки правильно, у кого пиво ассоциируется с безалклгольным напитком ?
Посыл к алкогольному содержится в самой рекламе - если есть безалкогольное- значит должно быть и алкогольное, вот его по сути и рекламируют.
01.09.2017, 13:36
Кац

Давно пора, но опять косо и нелогично - под 0,5 градусов попадёт квас (натуральный, не химический лимонад основных марок). Почему не запретить в рекламе просто слово "пиво"?
p.s. А если кто-то выпускает безалкогольную бурду под названием "имбирное пиво" (ginger ale) - это таки его проблемы.
p.p.s. Лично я пиво люблю...
01.09.2017, 13:32
Интер

Я поэтому ТВ не смотрю, что там полно всякой низкопробной рекламы.
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