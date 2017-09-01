Хакерам будет грозить до 10 лет тюрьмы за кражу с банковских счетов

Хакерам, занимающимся хищением денежных средств, будет грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает телеканал «Россия 24».

Как рассказал телеканалу глава комитета Госдумы по финрынку, председатьель банковской Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков, сейчас готовится законопроект, который позволит объединить все похищенные одним хакером суммы в одну сумму, что позволит привлечь киберпреступников к уголовной ответственности с наказанем до 10 лет лишения свободы.

«Сейчас хакеры снимают довольно большие суммы со счетов физических лиц, но не несут никакой ответственности, посколько снимают небольшие суммы, скажем, по тысяче рублей с одного счета. Мы предлагаем объединить эти деньги, которые хакеры сняли с миллиона счетов, с тысячи счетов, в одну сумму. Соответственно, тогда они попадают под довольно серьезное уголовное наказание», - рассказал он.

Также разрабатывается другой законопроект, который позволит пострадавшим от действий хакеров вернуть деньги на счета. По словам Аксакова, сейчас возврат денежных средств, которые были списаны в одном банке и, затем, «всплыли» в другмо, очень сложен. «Вернуть такие деньги очень тяжело, поскольку законодательство усложненное. Нужно проходить сложные судебные процедуры. Мы внесли законопроект, который должен снять эту проблему», - прокомментировал он. Законопроект предлагает упрощенную судебную процедуру, так, чтобы деньги можно было вернуть в банк, откуда были списаны.

Ранее сообщалось, что в 2016 году активность хакеров против банков резко возросла. Так, только в ноябре 2016 года пять крупных российских банков из топ-10 подверглись DdoS-атакам. За минувший год объем несанкционированных банковских операций по переводу денежных средств составил 2,98 миллиарда рублей.