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Россия отреагирует на ноту США о закрытии генконсульства России

12:01 1.09.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Россия отреагирует на ноту США о закрытии генконсульства в Сан-Франциско и дипобъектов в Вашингтоне и Нью-Йорке после того, как проанализирует ситуацию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Мы только вчера ночью получили подобную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ, - цитирует министра ТАСС. - Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями".

Лавров также заявил, что в вопросе с дипсобственностью РФ в США наблюдается логика "исключительности" политики Вашингтона.

"Даже не хочу это комментировать. Потому что мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой "исключительностью", которую президент США Барак Обама постоянно подчеркивал. Высокомерно, аррогантно указывая на место, которое, по его разумению, должны занимать все остальные страны", - сказал он.

Накануне США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса.

 

Темы: Россия, Сергей Лавров, США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 14:04
АГД

3.14ндосы в Сирии вооружали и обучали игиловцев, посмотрим как на это отреагируют.
01.09.2017, 12:56
Дед Щукарь

В знак протеста пиндосы бы отказались от Кудринских подачек в ихние контрамарочки, вот это бы был сокрушительный удар для наших либер-демократов, как серпом по сухожилиям.
01.09.2017, 12:41
дип.баланс?

Да на здоровье, численность американских и российских представительств должны быть равными и в одинаковых числах городов.
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