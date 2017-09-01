Россия отреагирует на ноту США о закрытии генконсульства России

Россия отреагирует на ноту США о закрытии генконсульства в Сан-Франциско и дипобъектов в Вашингтоне и Нью-Йорке после того, как проанализирует ситуацию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Мы только вчера ночью получили подобную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ, - цитирует министра ТАСС. - Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями".

Лавров также заявил, что в вопросе с дипсобственностью РФ в США наблюдается логика "исключительности" политики Вашингтона.

"Даже не хочу это комментировать. Потому что мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой "исключительностью", которую президент США Барак Обама постоянно подчеркивал. Высокомерно, аррогантно указывая на место, которое, по его разумению, должны занимать все остальные страны", - сказал он.

Накануне США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса.