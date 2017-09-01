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Орешкин ответил на вопрос о стремлении к должности премьера или президента

16:02 1.09.2017
Максим Орешкин. Фото с сайта minfin.ru
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Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе посещения московской школы №1474 ответил на вопрос старшеклассницы о своих карьерных амбициях.

«На самом деле, если посмотреть на мое прошлое, я никогда не стремился ни к каким постам, ни к какому такому очень активному карьерному росту. Надо всегда просто делать свою работу, если какая-то ответственность возлагается, надо, конечно, нести ответственность», — сказал Орешкин отвечая на вопрос старшеклассницы, предполагает ли он стать председателем правительства, а, возможно, и президентом.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Орешкин якобы стал новым «фаворитом» президента России Владимира Путина. Комментируя эту публикацию, министр ранее сказал журналистам, что делает свою работу, пишет RNS.

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития 30 ноября 2016 года, на этот пост он пришел с должности замминистра финансов. 

Темы: Россия, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 20:27
Остап

Плох тот капрал, кто не мечтает стать генералом. ( Не моё, убей Бог)
01.09.2017, 19:50
такс

Он на 5 сантиметров ниже чем ...
01.09.2017, 19:38
Андрей

Этот красавчик, который "никогда не стремился ни к каким постам, ни к какому такому очень активному карьерному росту", на должность президента совершенно не годится, так же как и на должность главы Минэкономразвития. Вот сантехник из него получился бы хороший.
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