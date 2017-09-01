Лавров отказался баллотироваться в президенты России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не намерен участвовать в президентских выборах в качестве кандидата на пост главы государства.

На встрече со студентами МГИМО он заявил, что не рассматривает такую возможность, передает «Интерфакс».

«Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным», - цитирует агентство министра.

Лавров добавил, что в сфере внешней политики есть ряд важных задач, решение которых он считает самым главным в своей жизни.

Выборы президента России намечены на март будущего года. Официальное выдвижение кандидатов начнется с декабря. Ранее о намерении побороться за пост главы государства заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

