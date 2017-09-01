В школы России пошло рекордное число первоклассников

В текущем году в первый класс пошло рекордное количество детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства Ольгу Голодец.

По ее словам в школы России 1 сентября пошли 1,8 миллиона первоклассников.

Голодец приняла участие в окрытии новой школы в Севастополе. Вице-премьер поздравила учеников и родителей с Днем знаний.

«Этот день — самый замечательный прзадник, и, прежде всего, для тех, кто первый раз пошел в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, по всей России в этом году в школу идет абсолютно рекордное — 1 миллион 800 тысяч — первоклассников», - сказала Голодец.

Всего же в школах Российской Федерации в этом году начнут обучение 15,5 миллиона детей.