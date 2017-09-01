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В школы России пошло рекордное число первоклассников

10:29 1.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В текущем году в первый класс пошло рекордное количество детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства Ольгу Голодец.

По ее словам в школы России 1 сентября пошли 1,8 миллиона первоклассников.

Голодец приняла участие в окрытии новой школы в Севастополе. Вице-премьер поздравила учеников и родителей с Днем знаний.

«Этот день — самый замечательный прзадник, и, прежде всего, для тех, кто первый раз пошел в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, по всей России в этом году в школу идет абсолютно рекордное — 1 миллион 800 тысяч — первоклассников», - сказала Голодец.

Всего же в школах Российской Федерации в этом году начнут обучение 15,5 миллиона детей. 

Темы: Россия, Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 14:53
Белая Русь

Не менее 70%. Чтобы было больше, нужно рожать и воспитывать больше детей, а не сидеть на форумах ;)
01.09.2017, 14:23
XeX

Не скажут. Будете интересоваться - обвинят в экстримизьме. Аборигены не должны знать, что их планово заменяют на гастарбайтеров.
01.09.2017, 13:39
Нет проблем

А ты, лично, русский?
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