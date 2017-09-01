Ким Чен Ын и Серебренников попали в рейтинг самых упоминаемых персон в СМИ

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российских СМИ, сообщает «Интерфакс».

Всего за август 2017 года о Путине говорилось в 173 122 публикациях. Вторую строчку занял президент США Дональд Трамп, о котором писали в прессе 110 710 раз. Отмечается, что он занимает вторую строчку данного рейтинга с момента своего вступления в должность в январе текущего года.

Впервые в топ-10 самых упоминаемых персон попал лидер КНДР Ким Чен Ын. Из-за проведения очередных ракетных испытаний о нем писали 15 493 раза, что обеспечило ему 7 строчку рейтинга.

Также в рейтинг попал режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения более 68 млн. рублей. Он замкнул десятку самых упоминаемых персон.

В рейтинг также вошли глава кабмина Дмитрий Медведев, президент Украины Петр Порошенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко.