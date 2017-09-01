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Ким Чен Ын и Серебренников попали в рейтинг самых упоминаемых персон в СМИ

15:27 1.09.2017
Ким Чен Ын. Фото 24smi.org
Ким Чен Ын. Фото 24smi.org
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Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российских СМИ, сообщает «Интерфакс».

Всего за август 2017 года о Путине говорилось в 173 122 публикациях. Вторую строчку занял президент США Дональд Трамп, о котором писали в прессе 110 710 раз. Отмечается, что он занимает вторую строчку данного рейтинга с момента своего вступления в должность в январе текущего года.

Впервые в топ-10 самых упоминаемых персон попал лидер КНДР Ким Чен Ын. Из-за проведения очередных ракетных испытаний о нем писали 15 493 раза, что обеспечило ему 7 строчку рейтинга.

Также в рейтинг попал режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения более 68 млн. рублей. Он замкнул десятку самых упоминаемых персон.

В рейтинг также вошли глава кабмина Дмитрий Медведев, президент Украины Петр Порошенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Темы: Рейтинги, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 20:40
Ей-ей!

Действительно, сравнили блоху с титаном.
01.09.2017, 20:23
1

За Серебренникова вступаются коллеги по цеху потому что понимают, что значит и им пилить бюджет не дадут. А пилят там лихо, могу сказать с уверенностью. Совмещают глубокие интересы искусства, с еще более глубокими своими.
01.09.2017, 18:57
Серый

Не дай Бог оттерут,станет великим.
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