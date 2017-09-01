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Кремль занялся поиском женщины для участия в президентских выборах 2018

10:56 1.09.2017
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© KM.RU
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Одним из кандидатов в президенты России на выборах в 2018 году может стать женщина, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента.

По информации издания, сейчас рассматривается 5-7 подходящих кандидатур, среди которых три — из «Справедливой России»: Наталья Великая (председатель Социал-демократического союза женщин России), Ирина Волынец (лидер Национального родительского комитета) и Ирина Петеляева (член центрального совета партии).

Великая сообщила, что к ней подобное предложение не поступало и маловероятно, что поступит. Петляева также рассказала, что официальное предложение не получала, но ей было бы интересно поучаствовать в президентской гонке, ну а кроме того, участие женщины повысит интерес в «педсказуемым выборам».

Сообщается также, что согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии. По словам источника из администрации, идеальным вариантом спарринг-партнера главного кандидата в президенты может стать Ксения Собчак, которая демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины. Вопрос — решится ли она», - пишет издание.

Женщины дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 году Элла Памфилова набрала 1,01% голосов, в 2004 году Ирина Хакамада — 3,84%.

Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что участие женщины в выборах 2018 г предсказуемо. Они считают, что кандидатка должна быть человеком, способным на импровизацию, самостоятельность. Среди таковых они называют Елену Мизулину и Наталью Поклонскую.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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01.09.2017, 15:02
Гость: АГА!

Думаешь мамаша лучше? Ой ли.
01.09.2017, 14:59
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Мадонне некогда править будет, придётся предвыборное обещание выполнять.
Недавнее заявление 58-летней Мадонны (Madonna) вызвало немало шума среди общественности. Поп-королева заявила, что сделает минет каждому, кто на выборах президента США проголосует за Хиллари Клинтон.
01.09.2017, 14:56
Гость: АГА!

Эт точно, бедный мужик столько от вашего "брата" навидался, что и пьяном бреду не помыслит поставить галочку против женской фамилии.
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