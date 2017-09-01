Кремль занялся поиском женщины для участия в президентских выборах 2018

Одним из кандидатов в президенты России на выборах в 2018 году может стать женщина, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента.

По информации издания, сейчас рассматривается 5-7 подходящих кандидатур, среди которых три — из «Справедливой России»: Наталья Великая (председатель Социал-демократического союза женщин России), Ирина Волынец (лидер Национального родительского комитета) и Ирина Петеляева (член центрального совета партии).

Великая сообщила, что к ней подобное предложение не поступало и маловероятно, что поступит. Петляева также рассказала, что официальное предложение не получала, но ей было бы интересно поучаствовать в президентской гонке, ну а кроме того, участие женщины повысит интерес в «педсказуемым выборам».

Сообщается также, что согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии. По словам источника из администрации, идеальным вариантом спарринг-партнера главного кандидата в президенты может стать Ксения Собчак, которая демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины. Вопрос — решится ли она», - пишет издание.

Женщины дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 году Элла Памфилова набрала 1,01% голосов, в 2004 году Ирина Хакамада — 3,84%.

Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что участие женщины в выборах 2018 г предсказуемо. Они считают, что кандидатка должна быть человеком, способным на импровизацию, самостоятельность. Среди таковых они называют Елену Мизулину и Наталью Поклонскую.