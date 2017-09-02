]]> ]]>
Главная В России Новости

Скончался экс-мэр Владивостока и бывший депутат Госдумы Виктор Черепков

12:16 2.09.2017
Виктор Черепков. Фото с сайта ntv.ru
Материалы по теме:

Приморский политик, бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы РФ двух созывов Виктор Черепков скончался в Москве на 76-м году жизни. 

Как сообщил его бывший помощник Артур Гроховский, Черепков умер после продолжительной болезни  утром 2 сентября в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Виктор Черепков в июне 1993 года победил на выборах мэра Владивостока. Спустя год ему предъявлено обвинение в получении взятки. История получила широкий резонанс после того, как бойцы ОМОНа штурмом брали рабочий кабинет, в котором забаррикадировался Черепков, протестуя против обвинений, пишет "Интерфакс". В ноябре 1994 года Генпрокуратура закрыла дело "за отсутствием состава преступления", однако мэрского кресла он все же лишился.

Черепков был отстранен от должности указом тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина с формулировкой "в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей". Но глава Владивостока обратился в суд, и тот восстановил его в должности уже в 1996 году. Спустя два года Черепков вновь был отстранен уже в связи с истечением срока полномочий.

Вне политики бывший мэр не остался. В 2000 году его избрали депутатом Госдумы РФ. В парламенте он проработал два созыва подряд.

Темы: Россия, Владивосток, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.09.2017, 16:33
Гость: 1

странный идиот. Помер и ... с ним
02.09.2017, 16:29
Гость: Валентин

"Обычно".
Это, неуважаемый, надо доказывать.
Что там "обычно", что нет. Для кого.
Каждый фантазирует своё, подкрепляя свою личную фантазию расхожими словами: "обычно", "как всегда", "всем известно", "как водится" и прочей мурой.
02.09.2017, 14:56
Гость: В твоей бочке меда ложка дегтя

Поэтому, кажется мне, ты скорее странный тип , чем усопший, о котором(ых)обычно говорят хорошее или ничего и без "кажется"
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.