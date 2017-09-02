Скончался экс-мэр Владивостока и бывший депутат Госдумы Виктор Черепков

Приморский политик, бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы РФ двух созывов Виктор Черепков скончался в Москве на 76-м году жизни.

Как сообщил его бывший помощник Артур Гроховский, Черепков умер после продолжительной болезни утром 2 сентября в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Виктор Черепков в июне 1993 года победил на выборах мэра Владивостока. Спустя год ему предъявлено обвинение в получении взятки. История получила широкий резонанс после того, как бойцы ОМОНа штурмом брали рабочий кабинет, в котором забаррикадировался Черепков, протестуя против обвинений, пишет "Интерфакс". В ноябре 1994 года Генпрокуратура закрыла дело "за отсутствием состава преступления", однако мэрского кресла он все же лишился.

Черепков был отстранен от должности указом тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина с формулировкой "в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей". Но глава Владивостока обратился в суд, и тот восстановил его в должности уже в 1996 году. Спустя два года Черепков вновь был отстранен уже в связи с истечением срока полномочий.

Вне политики бывший мэр не остался. В 2000 году его избрали депутатом Госдумы РФ. В парламенте он проработал два созыва подряд.