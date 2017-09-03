Сотни мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве

Сотни мусульман вышли в воскресенье, 3 сентября, на акцию протеста к посольству Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве. Акция началась около 10:00 мск, собравшиеся скандируют «Аллаху Акбар», молятся на принесенных с собой ковриках и требуют переговоров с представителями посольства. Они обвиняют правительство страны в терроризме и геноциде мусульман.

Фото: страница Татьяны Владимировой ВКонтакте

У посольства также находятся несколько десятков сотрудников полиции, они не вмешиваются в происходящее, несмотря на то, что акция мусульман не была ранее согласована с местными властями, передает корреспондент РБК.

В пресс-службе МВД по Москве изданию заявили, что не располагают информацией об акции у посольства Мьянмы в Москве. «У меня нет информации об акции. Нарушений общественного порядка в центральной части города нет», — сообщили в ведомстве.

Позже в пресс-службе столичного главка МВД РБК уточнили, что «нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская [ими] не [было] зафиксировано». «Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка», — добавили в ведомстве.