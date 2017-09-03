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Захарова назвала причины обыска в генконсульстве РФ в Сан-Франциско

18:33 3.09.2017
Мария Захарова. Стоп-кадр видео с сайта mid.ru
Мария Захарова. Стоп-кадр видео с сайта mid.ru
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Сотрудники американских спецслужб надеялись найти взрывчатку здании российского генконсульства в Сан-Франциско. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия1».

«Вы не поверите: они искали взрывчатку», - цитирует ее ТАСС. По предположению Захаровой, сотрудники спецслужб рассчитывали на то, что у российских дипломатов сдадут нервы, чтобы потом продемонстрировать жителям США «образ русского агрессивного человека».

Ранее МИД сообщил, что спецслужбы США намерены провести обыск в генконсульстве РФ в Сан-Франциско, в том числе и в квартирах дипломатов. Кроме того, они захватили здание торгпредства России в Вашингтоне и запретили доступ россиянам в его филиал в Нью-Йорке.

В Москве расценили эти действия как откровенно враждебные и потребовали возврата дипломатических объектов.
 

Темы: Россия, Отношения России и США, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2017, 21:26
Гость: ybr

или ополоумели или жди подставы, впрочем по новостям передавали: дипломаты описали состояние помещений, от себя заверить нотариально надо было опись.
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