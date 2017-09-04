Террорист или религиозный фанатик? Екатеринбург «православный» столкнулся с неожиданными вызовами

Перед атакой на ККТ «Космос» житель Ирбита весь день провел в Храме-на-Крови

Православный верующий, примерный семьянин, фанат футбола – вот что на данный момент известно о личности мужчины, протаранившего сегодня утром на УАЗе киноконцертный театр "Космос". 39-летний житель Ирбита Денис М. дал показания следователям на больничной койке: к врачам мужчина пришел добровольно с ожогами, которые получил после подрыва своей машины, загруженной газовыми баллонами. Пожар в "Космосе" – теракт или помешательство душевнобольного?

Фото с сайта nakanune.ru

Сегодня около 6 часов утра автомобиль УАЗ протаранил входную группу киноконцертного театра "Космос". Водитель выскочил из авто и кинул в машину, загруженную газовыми баллонами, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего с места ЧП скрылся. Вскоре он был задержан: мужчина с ожогами обратился за медицинской помощью.

Пожар удалось оперативно потушить. Жертв и пострадавших нет.

Следствие допросило подозреваемого в атаке на ККТ "Космос" в Екатеринбурге. В СУ СКР заявили, что он путается в показаниях, и к настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается.

"В связи с тем, что у следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого, в психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация для назначения и проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы", – отметили в пресс-службе.

По данным силовиков, среди прочего на допросе мужчина рассказал, что вчера весь день провел в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела семьи и окружения отрекшегося в 1917 году от престола Николая II.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Версию теракта правоохранители не рассматривают, тогда как к ней склоняются некоторые наблюдатели.

"В Екатеринбурге произошел теракт: автомобиль, нагруженный газовыми баллонами, протаранил двери кинотеатра. Водитель поджег машину и скрылся. При этом местные власти медлят признавать случившееся терактом, хотя все классические признаки налицо. Чего ждут – официального признания со стороны ИГ (запрещенная в России террористическая организация)? Ну так оно наверняка будет. Но чем позже теракт будет признан терактом, тем позже начнется полноценное расследование. Хватит уже играть в молчанку!" – написал член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлев на своей странице в Facebook.

Согласен с тем, что это теракт, по крайней мере, если судить по форме исполнения этой атаки, и политолог, военный журналист Александр Жилин.

"Из того, что известно, я считаю, что это классический теракт. Если бы эти баллоны все же взорвались, это привело бы к чудовищным последствиям. Но дело не только в последствиях: любой теракт планируется организаторами с точки зрения картинки. Чем чудовищнее картинка, которую потом будут транслировать все СМИ, конкурируя между собой, тем больше ужаса, ради чего любой теракт и устраивается. Нужно дождаться заключения экспертов, но сам факт того, что на автомобиль грузятся баллоны с газом, подготовлен "коктейль Молотова" – это и есть подготовка к террористическому акту", – пояснил Накануне.RU Александр Жилин.

При этом, по его словам, психически больной едва ли способен планировать свои действия таким образом: "мне нужен автомобиль, нужно добыть газовые баллоны, определить цель террористического акта, посмотреть маршрут к объекту, который собираюсь атаковать, чтобы туда подъехать".

Исламовед Роман Силантьев утверждает, что "формат" происшествия не свойственен исламистам: человеческих жертв нет, вероятно, они не планировались.

"Среди ночи взорвать театр? Для ИГИЛовцев (ИГИЛ – запрещенная организация на территории РФ) такой теракт нетипичен. Все же они стараются убивать людей, а не атаковать материальные ценности. Но поскольку террористы постоянно меняют свою тактику, ничего исключать нельзя. Сегодня это так, а завтра будет по-другому. Может быть, кинотеатр хорошо защищался, и не было технической возможности атаковать его в любой момент", – рассказал эксперт.

Содержательно едва ли действия этого мужчина отличаются от того, что сделал, например, житель Сургута, устроивший в городе массовую резню. "Есть вербовка такая, когда с человеком непосредственно работают очно, а есть вербовка, создается некая совокупность контента в интернете и человек сам благодаря этому контенту приобретает нужные знания и умения, и, ни с кем не контактируя, сам может что-то учудить. Взять нож, топор, машину..." – говорит Силантьев.

Но версии об исламском следе противоречат и религиозные взгляды подозреваемого, который весь день провел на литургии в Храме-на-Крови.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уверен, что инцидент – не что иное, как теракт, и связан он с нашумевшим фильмом "Матильда", против которого активно выступают православные верующие.

"Использовали психа. Пострадавших нет. Цель непонятна. Теракт? Исполнитель установлен. Местный. Раскроют. Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за "Матильды". Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской", – написал глава города в своем "Твиттере".

Отметим, что на вчерашней службе в Храме-на-Крови присутствовал викарий Святейшего Патриарха епископ Егорьевский Тихон, который считается духовником Владимира Путина. В тот же день на встрече со студентами он прокомментировал скандал вокруг фильма "Матильда" о романе царя Николая II и балерины Матильды.

"Считаю, что запреты — это тупиковый путь. У нас нет запретов как инструмента, нет цензуры. Но рассказывать о правде истории мы должны, и мы оставляем за собой это право: это ложь о жизни царской семье, ложь о нашей истории, с художественной точки зрения — пошлость. А дальше, кому как хочется: нравится поддержать такой фильм — поддержите", — объяснил отец Тихон.

В случае если мужчина действительно действовал в защиту своих религиозных убеждений, то мы становимся очевидцами весьма опасной тенденции, когда поляризация общества, оголтелое продавливание околорелигиозных убеждений и нагнетание страстей приводят к таким эксцессам.

При этом РПЦ официально не встает на сторону людей, обожествляющих Николая II, и не выступает с однозначно осуждающей позицией по фильму "Матильда", подтверждая наличие отношений между царем и балериной. Но и никак не одергивает тех, кто делает из исторической личности некий божественный культ и выходит на массовые шествия с хоругвиями в виде портретов бывшего царя.

Пожалуй, неудивительно, что при такой "обработке", которую развязала в СМИ депутат Госдумы Наталья Поклонская, люди с пограничным состоянием сознания начинают воспринимать действительность совсем уж обостренно.

Вообще, события прямо доказывают - призыв епископа Тихона к реальному диалогу по вопросу строительства Храма-на-воде в Екатеринбурге становится более, чем актуальным. Не слышать друг друга - оголтело и фанатично настаивать на полярных позициях в некоторых болевых точках в нашем воспаленном чередой бесконечных трагических известий обществе становится как-то уже и опасно.

Екатеринбургская епархия от комментариев по атаке на ККТ "Космос" и возможным причинам, побудившим жителя Ирбита на этот поступок, пока воздерживается.

"Я считаю неуместным сейчас это комментировать, потому что те мнения, которые звучат, не подтверждены представителями следствия. А пытаться строить теории на догадках, на размышлениях, – это только провоцировать и без того достаточно напряженную ситуацию. Поэтому воздержусь от комментария до времени, пока следствие не скажет свое слово", - ответил Накануне.RU викарий Екатеринбургской епархии, епископ Евгений.

Судя по странице Дениса М. в "Одноклассниках", мужчина – примерный семьянин, православный верующий, футбольный фанат. В социальной сети – много его совместных фотографий с женой и ребенком, снимков на фоне церквей.

Возможно, Денис М. – приверженец воззрений части старообрядцев, которые не приемлют электронных документов, паспортов, штрих-кодов на продуктах, считая все это "проявлениями сатаны". А, возможно, в не очень ясном мозгу просто переплелись всякие и всяческие теории на религиозную тематику.

Отец Евгений пояснил, что Русская православная церковь не запрещает электронных документов.

"Позиция озвучена в специальной концепции Русской православной церкви. Это достаточно объемный документ, в котором очень четко высказана позиция относительно документов – бумажных, электронных, виртуальных. Те тезисы, которые этот человек озвучил на своей странице в социальной сети, не имеют ничего общего с упомянутым мной документом", – сказал епископ.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии и психотерапии минздрава Свердловской области Михаил Перцель пока не берется судить о мотивах преступления мужчины. По его словам, им могли двигать личные убеждения, никак не связанные с общим информационным фоном.

"Сведений о мужчине пока все равно недостаточно: надо выяснять, какие мотивы им двигали, что конкретно он хотел своим поступком добиться. Да, есть сведения о том, что человек наблюдался у психиатра, и все. А что им конкретно двигало, и для чего он совершил такое действие, пока непонятно. Можно предполагать все что угодно. Но до тех пор, пока не будут получены данные от самого человека, не станут понятны его мотивы, насколько они складываются в какую-то систему, насколько они продиктованы обычными человеческими убеждениями, а насколько – какой-то болезненной симптоматикой, поэтому сейчас любые предположения будут всего лишь предположениями. Все ориентируются на общее информационное пространство, а человек может находиться во власти каких-то своих собственных взглядов, убеждений и руководствоваться совершенно другими мотивами", – сообщил Михаил Перцель, добавив, что фильм "Матильда" не идет в "Космосе", поэтому прямой связи между скандальной кинокартиной и произошедшим он не видит.

Общественное движение "Царский крест", выступающее против выхода фильма Алексея Учителя "Матильда", открестились от атаки на ККТ "Космос".

"Началась крупная игра! Ожидается, что скоро начнется большая зачистка всех людей, ведущих борьбу с фильмом, и в первую очередь начнут с "Царского Креста", как с основного локомотива борьбы, судя по активной кампании СМИ начатой еще неделю назад, угроз и звонков журналистов с целью дискредитации, желанием выставить нас экстремистами и связать нас с Христианским Государством! Сегодняшние события, псевдофеминистки, "коктейли Молотова" и прочее является постановочной кампанией против нас всех! Мы действуем строго в рамках закона и к провокациям не имеет отношения. Но! Мы будем и дальше делать все возможное, законными путями, чтобы остановить фильм!" – говорится в сообщении на странице движения в социальной сети "ВКонтакте".

Член Совета при президенте РФ по правам человека, религиовед Максим Шевченко тоже не исключает, что атака на ККТ "Космос" могла бы "инспирирована извне". При этом он предложил свою версию событий.

"Для меня очевидно, что как монархическая, так и антимонархическая истерия рождены политтехнологиями. Патриотическую общественность пытаются истерически мобилизовать в монархическую проблематику. Мол, страшные либералы клевещут на Россию, которая оказывается у нас в историческом смысле едина (современная, и царская, и советская). Вот они сняли фильм про царя-мученика, где рассказывают как он занимался сексом с балериной (что, если верить современникам, абсолютная правда), и это страшная клевета на страну. Все патриоты России, защищайте Родину! Вот сначала был Донбасс, когда он закончился, когда его слили, перевели стрелки на монархизм. Я очень надеюсь, все это когда-нибудь закончится появлением целостного и логичного национального мировоззрения русского народа, каким в XX веке был большевизм. Да, пусть в XXI веке с его современным, научным и философским звучанием. Давайте, мы разумные люди, не будем в это вовлекать других людей. Давайте будем вовлекать в восстановление нормального большевитско-марсксистского дискурса в нашей стране. Именно в этом страна по-настоящему нуждается и это то, чего по-настоящему боятся властные элиты, как либеральные так и консервативные. У нас хотят отобрать научное, холодное понимание происходящих событий. Хотят, чтобы эмоции доминировали", – заявил он.