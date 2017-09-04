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Кадыров озвучил условие отказа от поддержки «позиции России»

11:03 4.09.2017
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
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Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямую трансляцию в своем Instagram, которую он посвятил  событиям в Мьянме, где местные военные совершили массовое убийство местных мусульман из народа рохинджа. Глава Чечни в частности ответил, что он думает о позиции Москвы в этом вопросе.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что убийц и насильников никто поддерживать не будет. «Но есть определенные нюансы государственной политики. Поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит и как ведут себя государственные деятели, политики», — цитирует Кадырова РБК.

«Те кто говорят, что Россия наложила вето… я до сих пор не могу понять, кто это говорит и где эта бумага», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также ответил тем, кто в социальных сетях предлагает отправить войска в Мьянму. «Люди, которые пишут это, должны понимать географию. Где находится это государство, вокруг какие государства. Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.

Накануне сотни мусульман провели несанкционированную акцию протеста у посольству Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве. Собравшиеся скандировали «Аллаху Акбар», молились на принесенных с собой ковриках и требовали переговоров с представителями посольства.

Темы: Мьянма, Религия и межконфессиональные отношения в мире, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 14:18
Гость: ABCD

Кадыров не скрывает что в чечне- сунитский ислам, который еле сдерживается что бы не устроить очередную чеченскую войну с Россией. Уже после накачки чечни бюджетными деньгами в Сирию и Ирак оттуда уехало воевать под знамёнами ИГ более 5000 боевиков. И это спустя более 15 лет после окончания очередной кавказской войны. Можно понять что власти чечни закроют глаза (и уже закрывают) на тех кто будет сейчас возвращаться в чечню оттуда после разгрома ИГ в Сирии. А то целая подготовленная армия полевых командиров. Которые могут начать сами подготавливать "кадры" боевиков уже в самой РФ.
Странная позиция Кадырова с каким то этническим конфликтом в очень далёкой стране от РФ. В Москве манифестации устроили так же суниты- по сути приверженцы того же ИГ.
Что то мне подсказывает, что для того же Кадырова (если что) не будет долгим раздумье, поддерживать в РФ очередной ИГ или нет.
04.09.2017, 14:00
Гость: РЖГ

Сколько Кадыров вносит в "копилку" Гоударства, как он поднимает произодство в республике?
04.09.2017, 13:53
Гость: Махмут

- Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.
- И конечно же ядерный взрыв уничтожил бы тех, кто убивает женщин, детей, стариков. А самим женщинам, детям и старикам ядерный взрыв никакого вреда бы не причинил. Кадыров просто забыл, а может и не знал, что Россия многонациональная, много конфессиональная светская страна. И ядерные бомбы служат не для того, чтобы вмешиваться в межрелигиозные внутренние конфликты других стран. Почему он не предлагал нанести ядерный удар, по тем кто убивает детей и женщин Донбасса, Луганска, Одессы, Сирии, Ливии, Ирака. Может они не совсем женщины и дети, какие-то неправильные женщины и дети, одним словом "неверные".
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