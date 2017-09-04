Кадыров озвучил условие отказа от поддержки «позиции России»

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямую трансляцию в своем Instagram, которую он посвятил событиям в Мьянме, где местные военные совершили массовое убийство местных мусульман из народа рохинджа. Глава Чечни в частности ответил, что он думает о позиции Москвы в этом вопросе.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что убийц и насильников никто поддерживать не будет. «Но есть определенные нюансы государственной политики. Поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит и как ведут себя государственные деятели, политики», — цитирует Кадырова РБК.

«Те кто говорят, что Россия наложила вето… я до сих пор не могу понять, кто это говорит и где эта бумага», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также ответил тем, кто в социальных сетях предлагает отправить войска в Мьянму. «Люди, которые пишут это, должны понимать географию. Где находится это государство, вокруг какие государства. Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.

Накануне сотни мусульман провели несанкционированную акцию протеста у посольству Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве. Собравшиеся скандировали «Аллаху Акбар», молились на принесенных с собой ковриках и требовали переговоров с представителями посольства.