Крымские города обзаведутся новыми европейскими городами-побратимами

Города Крыма Евпатория и Феодосия заключат соглашение об установлении побратимских связей с двумя европейскими городами, пишут «Известия».

По данным издания подписание протоколов о сотрудничестве должно произойти на ежегодной конференции «Крым в международном контексте», которая состоится в Ялте в начале ноября.

По словам постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, соглашение будет подписано с городами Австрии и Болгарии. Называть города он не стал из-за возможной негативной реакции Киева.

«Киев тут же начнет оказывать сильное давление на европейских представителей с помощью подачи различных апелляций и заявлений в МИДы отдельных стран. Украина пытается систематически подрывать международное сотрудничество Крыма», - сказал Мурадов, отметив, что Крым интересуется опытом зарубежных городов при решении проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, энергетикой и развитием дорожных сетей.

В перспективе планируется проведение переговоров о побратимских связях с французскими и итальянскими муниципалитетами.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году соглашения о сотрудничестве были заключены между Симферополем, греческим Александруполисом и итальянской Падуей; между Феодосией и Аспропиргосом (Греция), Ялтой и Ровито (Италия), Керчью и муниципалитетом итальянской провинции Реджо-Калабрия.