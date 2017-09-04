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Крымские города обзаведутся новыми европейскими городами-побратимами

10:26 4.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Города Крыма Евпатория и Феодосия заключат соглашение об установлении побратимских связей с двумя европейскими городами, пишут «Известия».

По данным издания подписание протоколов о сотрудничестве должно произойти на ежегодной конференции «Крым в международном контексте», которая состоится в Ялте в начале ноября.

По словам постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, соглашение будет подписано с городами Австрии и Болгарии. Называть города он не стал из-за возможной негативной реакции Киева.

«Киев тут же начнет оказывать сильное давление на европейских представителей с помощью подачи различных апелляций и заявлений в МИДы отдельных стран. Украина пытается систематически подрывать международное сотрудничество Крыма», - сказал Мурадов, отметив, что Крым интересуется опытом зарубежных городов при решении проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, энергетикой и развитием дорожных сетей.

В перспективе планируется проведение переговоров о побратимских связях с французскими и итальянскими муниципалитетами.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году соглашения о сотрудничестве были заключены между Симферополем, греческим Александруполисом и итальянской Падуей; между Феодосией и Аспропиргосом (Греция), Ялтой и Ровито (Италия), Керчью и муниципалитетом итальянской провинции Реджо-Калабрия.

Темы: Австрия, Болгария, Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 14:13
Гость: Ray Bloom

Что за манера у русских в братья всем навязываться. Они братья до поры до времени, пока им выгодно.
04.09.2017, 13:36
Гость: .

Европейские города - Пхеньян Каракас Дамаск
04.09.2017, 12:19
Гость: ?

А города эти где - в Косово, в Приднестровье, Карабахе или в Абхазии?
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